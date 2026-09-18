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Чеченські бійці в Україні можуть залишитися без документів: Закаєв заявив про проблему

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Чеченські бійці в Україні можуть залишитися без документів: Закаєв заявив про проблему
Закаєв зазначив, що проблема з документами стосується не лише чеченських військовослужбовців, а й вихідців з Кавказу та інших регіонів
фото: glavcom.ua

Глава уряду Чечні у вигнанні: «Зараз особливі складнощі виникають у зв’язку із законом, який ухвалила Верховна Рада щодо іноземців»

Чеченські військовослужбовці, які воюють на боці України, можуть зіткнутися з проблемами з документами та продовженням контрактів. Про це заявив лідер чеченського уряду у вигнанні Ахмед Закаєв в інтерв'ю «Главкому».

«Зараз особливі складнощі виникають у зв’язку із законом, який ухвалила Верховна Рада щодо іноземців. На початку війни, у 2022 році, чеченці здебільшого прибували в Україну не з російськими, а з чеченськими, ічкерійськими паспортами, і укладали контракти саме з цими документами. Новий закон, що набрав чинності у травні 2026 року і почне діяти з листопада, забороняє продовжувати контракти на підставі таких документів», – пояснив лідер чеченського уряду у вигнанні.

Закаєв зазначив, що проблема з документами стосується не лише чеченських військовослужбовців, а й вихідців з Кавказу та інших регіонів, які не мали паспортів на руках.

«Тому складнощі зараз є, і ми вже почали роботу з депутатами Верховної Ради, які мають або внести зміни в цей закон, або президент має ухвалити рішення про відстрочення набрання ним чинності – до того часу, поки ми не впорядкуємо питання, пов’язані з нашими паспортами та іншими документами, що посвідчують особу», – додав Ахмед Закаєв.

Нагадаємо, 10 травня 2026 року в Україні набули чинності оновлені правила легалізації іноземців та осіб без громадянства, які проходять службу в Силах оборони, згідно із Законом України № 4730-IX та Постановою уряду № 573. Відповідно до змін, усі іноземні контрактники ЗСУ, Нацгвардії та ДССТ зобов’язані отримати посвідку на тимчасове проживання (ПТП) у підрозділах Державної міграційної служби України. Для бійців, які підписали контракт раніше, встановлено перехідний період – вони мають подати документи до 10 листопада 2026 року.

Посвідка видається на строк дії військового контракту та 6 місяців після його закінчення. При цьому порядок звільняє військових від обов'язкового надання поліса медичного страхування чи підтвердження реєстрації місця проживання. Однак ключовою умовою для видачі ПТП є подання військово-облікового документа, військового контракту та оригіналу дійсного паспортного документа іноземця, визнаного українською державою.

Державна міграційна служба приймає виключно офіційно визнані національні паспорти держав світу. Оскільки чеченські (ічкерійські) паспорти Україна наразі офіційно не визнала, а від російських документів чеченські бійці принципово відмовляються (або взагалі їх не мають), виникає такий собі юридичний глухий кут: без визнаного паспорта ДМС не може видати посвідку до 10 листопада 2026 року, що унеможливлює подальше офіційне продовження контрактів та законне перебування в Україні.

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Теги: Чечня іноземці військові Ахмед Закаєв

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