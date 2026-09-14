Зеленський дав Раді тиждень на ухвалення бюджетних законів

Президент заявив, що частина необхідних рішень є непопулярною

Президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду вже цього тижня ухвалити пакет законів, від якого залежить надходження коштів до державного бюджету на оборону та соціальні виплати. Про це йдеться у вечірньому зверненні глави держави, передає «Главком».

Бюджет і виплати військовим: що вимагає Зеленський

Президент повідомив, що провів нараду з прем'єр-міністром та міністром фінансів щодо бюджету цього й наступного років. За його словами, левову частку видатків казни нині становлять кошти на оборону, а частину необхідних видатків Україна покриває за допомогою міжнародних партнерів.

Щоб закрити дефіцит бюджету, потрібна злагоджена робота парламенту та уряду, наголосив Зеленський.

«Перелік законів та урядових рішень, які треба ухвалити, – цілком конкретний. І це – саме треба ухвалити: не про бажання, не про політику, а про кошти для бюджету, щодо яких немає заміни», – заявив глава держави.

За його словами, серед рішень є як популярні, так і непопулярні, але підтримати їх варто незалежно від політичної приналежності.

«Не важливо, чи ти влада, чи ти опозиція, якщо це реальні інтереси України. Я прошу парламентарів уже цього тижня дати такий фінансовий результат для України завдяки голосуванням», – сказав Зеленський.

На що потрібні бюджетні кошти

Серед пріоритетів президент назвав:

закупівлю зброї;

виплати військовослужбовцям;

підтримку стійкості держави;

підготовку до проходження зими;

підтримку населення;

захист українського неба.

Раніше уряд уже передав Верховній Раді пакет законопроєктів для залучення міжнародного фінансування – 9 вересня Кабмін направив до парламенту ще три документи, а загалом із початку вересня передав депутатам вісім законопроєктів із необхідного пакета. Прем'єр-міністр Юрій Корецький заявляв, що всі необхідні рішення уряду мають бути ухвалені до 1 листопада.

Ціна зволікання відчутна й на міжнародному рівні: раніше повідомлялося, що Україна ризикує не отримати транш МВФ на $1,66 млрд саме через недостатній прогрес у виконанні законодавчих вимог програми.

Президент доручив перевірити податкову

Окремо Зеленський заявив про необхідність перевірити, чи повністю на бюджет держави працюють податкова служба та інші профільні структури, і звернувся з цим проханням до прем'єр-міністра й міністра фінансів.

«І треба перевірити, що відбувається в податковій службі та інших та чи є реальна робота на бюджет держави на сто відсотків. Має бути чесна робота», – наголосив Зеленський.

Кол-центри та відставка генпрокурора

Президент також закликав депутатів ухвалити законопроєкти про жорстку кримінальну відповідальність за діяльність шахрайських кол-центрів. Тема має пряме відношення до Офісу генпрокурора: у межах операції «Карфаген» НАБУ розслідує можливу причетність його посадовця до «кришування» мережі таких центрів.

Також Зеленський повторно закликав Раду підтримати звільнення генпрокурора Руслана Кравченка, якого він відсторонив своїм указом, направивши відповідне подання до парламенту.

Санкції та захист від реактивних шахедів

Президент застеріг партнерів від послаблення санкційного тиску на Росію та закликав Конгрес США ухвалити санкційний законопроєкт сенатора Ліндсі Грема, який пройшов Сенат, але ще не став законом. Крім того, він повідомив про прискорення роботи над захистом від реактивних «шахедів» разом із міністром оборони Євгенієм Хмарою та Головнокомандувачем Михайлом Драпатим.

Торкнувся президент і теми можливої деескалації – за умови реальної готовності Росії припинити удари по критичній інфраструктурі Україна готова на дзеркальні кроки.

Нагадаємо, 9 вересня Кабінет міністрів передав Верховній Раді ще три законопроєкти, необхідні для залучення міжнародного фінансування та покриття дефіциту бюджету. Уряд тоді повідомив, що до початку листопада планує ухвалити всі необхідні рішення.