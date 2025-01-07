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«У нас все буде дуже добре». Трамп заявив, що порозуміється з Сі Цзіньпіном

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«У нас все буде дуже добре». Трамп заявив, що порозуміється з Сі Цзіньпіном
Трамп назвав Сі Цзіньпіна «сильною та могутньою людиною»
фото з відкритих джерел

За словами Трампа, він і китайський лідер розмовляли через представників

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що вже мав контакти з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє Reuters.

Як наголосив республіканець, він і китайський лідер розмовляли через представників. За словами Трампа, політики порозуміються.

«Ми вже говорили. Ми говорили через їхніх представників. І я думаю, що у нас, ймовірно, все буде дуже добре, я прогнозую. Але ви знаєте, що це має бути вулиця з двостороннім рухом (йдеться про взаємні зобов'язання – «Главком»)», – каже Трамп, уточнивши, що Китай обкрадає США в економічному плані.

Водночас МЗС Китаю заявило, що надає «великого значення» висловлюванням Трампа, а також те, що Китай готовий сприяти стабільному, здоровому і стійкому розвитку економічних і торгівельних взаємин.

Речник МЗС Китаю Го Цзякунь не підтвердив, чи контактували Трамп та Сі Цзіньпін, але відзначив, що комунікація між Вашингтоном та Пекіном підтримується за допомогою різних способів.

Нагадаємо, обидві палати Конгресу США під час спільного засідання завершили формальну процедуру сертифікації результатів президентських виборів, проведених у листопаді, офіційно затвердивши перемогу Дональда Трампа і Джей Ді Венса.

Таким чином, законодавці офіційно підтвердили, що обраний президент США Дональд Трамп і обраний віцепрезидент Джей Ді Венс отримали 312 голосів виборців. Камала Гарріс як кандидатка у президенти від Демократичної партії отримала 226 голосів.

До слова, інавгурація обраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року. У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.

Раніше президент Китаю Сі Цзіньпін знову заявив про неминучість «возз'єднання» його країни з Тайванем, наголосивши, що цьому процесу неможливо завадити.

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Теги: США Китай податки Дональд Трамп Сі Цзіньпін дипломатія

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