Конгрес офіційно затвердив перемогу Трампа на президентських виборах у США

Законодавці офіційно підтвердили, що обраний президент США Дональд Трамп і обраний віцепрезидент Джей Ді Венс отримали 312 голосів виборщиків

Обидві палати Конгресу США під час спільного засідання завершили формальну процедуру сертифікації результатів президентських виборів, проведених у листопаді, офіційно затвердивши перемогу Дональда Трампа і Джей Ді Венса. Засідання відбулося в понеділок, 6 січня, повідомляє CDC News.

Віце-президент Камала Харріс, яка програла Трампу в листопаді, головувала на спільній сесії Конгресу в понеділок у ролі президента Сенату та оголосила результати голосування.

«Це оголошення голови Сенату про стан голосування вважається достатнім для затвердження осіб, обраних президентом і віцепрезидентом Сполучених Штатів – кожного на термін, що починається з 2025 року», – підсумувала наприкінці засідання чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс.

Таким чином, законодавці офіційно підтвердили, що обраний президент США Дональд Трамп і обраний віцепрезидент Джей Ді Венс отримали 312 голосів виборщиків. Камала Гарріс як кандидатка у президенти від Демократичної партії отримала 226 голосів.

Віце-президент Камала Харріс тисне руку спікеру Палати представників Майку Джонсону після зачитування результатів, які підтверджують голосування колегії вибірників під час спільного засідання Конгресу в Капітолії США у Вашингтоні, 6 січня 2025 року фото: Elizabeth Frantz, Reuters

Зазначаэться, що церемонія тривала менше 40 хвилин і різко відрізнялася від церемонії чотирирічної давнини, коли натовп прихильників Трампа увірвався в Капітолій, щоб зірвати процес оголошення результатів у 2020 році після програшу Трампа.

Нагадаємо, інавгурація обраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року. У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.

Як повідомлялося, обраний президент США Дональд Трамп серйозно налаштований досягти перемир'я в російсько-українській війні у перший день своєї другої каденції. Водночас його команда досі не представила якогось конкретного плану для цього. Також Трамп заявив, вже досяг «невеликого прогресу» для припинення російсько-української війни.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп запросив главу Китаю Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію, яка відбудеться 20 січня. Натомість російського диктатора Володимира Путіна не запросили на інавгурацію Трампа.

Згодом стало відомо, що голова КНР Сі Цзіньпін не приїде до Вашингтона на президентську інавгурацію Дональда Трампа. Запрошення застало Пекін, який звик до суворого протоколу, зненацька, китайські чиновники здивовані намірами Трампа.

До слова, Дональд Трамп заявив, що не запрошував президента України Володимира Зеленського на свою інавгурацію, однак хотів би, щоб він був на ній присутній. Про це американський політик заявив під час пресконференції.