Сі Цзіньпін заявив, що ніхто не зупинить «возз’єднання» Китаю з Тайванем

Сі Цзіньпін: Люди по обидва боки Тайванської протоки – одна родина

Президент Китаю Сі Цзіньпін знову заявив про неминучість «возз'єднання» його країни з Тайванем, наголосивши, що цьому процесу неможливо завадити. Про це пише Reuters.

«Люди по обидва боки Тайванської протоки – одна родина. Ніхто не може розірвати наші родинні зв'язки, і ніхто не може зупинити історичну тенденцію національного возз'єднання», – сказав Сі Цзіньпін.

Reuters також нагадує, що минулого року у своєму новорічному зверненні китайський лідер наголошував на неминучості об’єднання з Тайванем, закликавши народи по обидва боки протоки до спільної мети та участі у «славі відродження китайської нації».

Як повідомлялося, уряд Тайваню таємно передав листа новообраному президенту США Дональду Трампу. Привітання з обранням демонструє застережливу політику у відносинах з главою Білого дому. Листа передали колишньому чиновнику адміністрації Трампа під час приватного обіду.

Нагадаємо, що міністерство оборони Тайваню заявило, що Китай розгортає свій найбільший військово-морський флот у регіональних водах за майже три десятиліття.