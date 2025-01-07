Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чому ЗСУ активізувалися на Курщині: роз’яснення Deutsche Welle

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чому ЗСУ активізувалися на Курщині: роз’яснення Deutsche Welle
За увесь час операції Сил оборони на території Курської області РФ втратила понад 38 тис. осіб
фото: Facebook/Генштаб

На початку січня 2025 року українські війська активно розпочали наступ у Курській області

Наступальні дії Сил оборони України в Курській області мають на меті справити враження на обраного президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Наприкінці грудня австрійський військовий історик Маркус Райснер в інтерв’ю ЗМІ заявив, що Україна, ймовірно, зробить спробу знову показати в інформаційному просторі, що її підтримка має сенс. Тоді він сказав, що наступальні дії ЗСУ слід очікувати безпосередньо перед вступом Трампа на посаду президента.

Водночас Райснер вважає, що те, що зараз відбувається в Курській області, не можна називати «наступом». ЗСУ здійснюють передову контратаку за участю до трьох підрозділів рівня бригади або їхніх частин.

«Наступ означатиме, що великі з’єднання, види збройних сил проводитимуть наступ по всій території, щоб досягти цілей на оперативному рівні», — зазначив він.

Райснер упевнений, що до 20 січня «на нас ще чекають сюрпризи», оскільки на фронті є кілька ділянок фронту, які можуть бути використані для подальшого просування, щоб максимально посилити позицію України перед можливими переговорами про припинення вогню.

Нагадаємо, українські війська здійснили тактичне просування на тлі продовження активізації наступальних дій на українському виступі в Курській області. 

Як відомо, обидві палати Конгресу США під час спільного засідання завершили формальну процедуру сертифікації результатів президентських виборів, проведених у листопаді, офіційно затвердивши перемогу Дональда Трампа і Джей Ді Венса.

Таким чином, законодавці офіційно підтвердили, що обраний президент США Дональд Трамп і обраний віцепрезидент Джей Ді Венс отримали 312 голосів виборців. Камала Гарріс як кандидатка у президенти від Демократичної партії отримала 226 голосів.

До слова, інавгурація обраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року. У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.

Читайте також:

Теги: Курщина війна ЗСУ росія Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Причина займання в інтернаті встановлюється
Атака дронів на РФ та пожежа в психоневрологічному інтернаті: головне за ніч
5 сiчня, 08:10
Завтра до Сирії прибудуть понад два десятки вантажівок, які доправлять 500 тонн українського борошна в межах гуманітарної програми «Зерно з України»
Сибіга заявив, що Україна готова надавати Сирії більше гуманітарної допомоги
30 грудня, 2024, 13:09
Водночас на Куп’янському напрямку за минулу добу відбулося сім атак російських окупантів
На Харківщині окупанти намагалися прорватись біля Гатища та Вовчанська
30 грудня, 2024, 09:19
Дітей насильно навчають вогневій та тактичній підготовці, управлінню дронами
Росія залучила десятки дітей з окупованого Бердянська до «юнармії»
27 грудня, 2024, 22:48
Під час робіт і випробувань конструктори Іл-76ПП не змогли досягти електромагнітної сумісності бортової апаратури літака і комплексу «Ландиш»
Мав би глушити Patriot: чому в РФ утилізують єдиний у світі літак Іл-76ПП
26 грудня, 2024, 04:20
Орбан запропонував своєрідну хитрість, яка дозволить транспортувати блакитне паливо з Росії
Орбан пропонує вдатися до хитрощів, щоб транспортувати російський газ через Україну
21 грудня, 2024, 19:51
Експериментальний проект запускає Міністерство у справах ветеранів
В Україні ветерани отримуватимуть гроші від держави на спортзали та басейни
16 грудня, 2024, 01:01
На російській нафтобазі розпочалася масована пожежа
Генштаб офіційно підтвердив ураження нафтобази на Брянщині
11 грудня, 2024, 10:28
Для промисловості і бізнесу обмеження сьогодні діятимуть протягом 08:00-21:00
У Києві оновлено графіки відключення: деякі групи будуть зі світлом весь день
7 грудня, 2024, 09:37

Політика

Іран подвоїв кількість військових навчань перед президентством Трампа
Іран подвоїв кількість військових навчань перед президентством Трампа
Чому ЗСУ активізувалися на Курщині: роз’яснення Deutsche Welle
Чому ЗСУ активізувалися на Курщині: роз’яснення Deutsche Welle
Авіакатастрофа в Казахстані: Бразилія передала слідчим дані із самописців літака
Авіакатастрофа в Казахстані: Бразилія передала слідчим дані із самописців літака
Суд відхилив прохання Трампа відкласти оголошення вироку у справі про підкуп акторки фільмів для дорослих
Суд відхилив прохання Трампа відкласти оголошення вироку у справі про підкуп акторки фільмів для дорослих
Хабар від Каддафі. Колишній президент Франції може отримати 10 років за ґратами
Хабар від Каддафі. Колишній президент Франції може отримати 10 років за ґратами
Син Трампа прямує до Гренландії на тлі спроб батька придбати острів
Син Трампа прямує до Гренландії на тлі спроб батька придбати острів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 січня: ситуація на фронті
113K
Четверта за кількістю населення країна світу офіційно приєдналася до БРІКС
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 січня 2025
25K
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20K
Окупанти прорвали кордон на Чернігівщині? Заява Держприкордонслужби
17K
«Це жахливо». Поет-пісняр оцінив текст хіта, який виконав дует відомих артистів

Новини

Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Сьогодні, 06:00
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
Вчора, 06:33
Ворог просунувся на декількох ділянках фронту – DeepState
Вчора, 05:15
На Харківщині помер пацієнт психоневрологічного інтернату, який сильно обгорів внаслідок пожежі
Вчора, 03:25
Курйозний випадок з охороною. Зеленський розповів про візит до Трампа у 2019 році
Вчора, 02:56
Зеленський розповів, як ставиться до Ілона Маска
Вчора, 02:15

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua