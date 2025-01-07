Чому ЗСУ активізувалися на Курщині: роз’яснення Deutsche Welle

За увесь час операції Сил оборони на території Курської області РФ втратила понад 38 тис. осіб

На початку січня 2025 року українські війська активно розпочали наступ у Курській області

Наступальні дії Сил оборони України в Курській області мають на меті справити враження на обраного президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Наприкінці грудня австрійський військовий історик Маркус Райснер в інтерв’ю ЗМІ заявив, що Україна, ймовірно, зробить спробу знову показати в інформаційному просторі, що її підтримка має сенс. Тоді він сказав, що наступальні дії ЗСУ слід очікувати безпосередньо перед вступом Трампа на посаду президента.

Водночас Райснер вважає, що те, що зараз відбувається в Курській області, не можна називати «наступом». ЗСУ здійснюють передову контратаку за участю до трьох підрозділів рівня бригади або їхніх частин.

«Наступ означатиме, що великі з’єднання, види збройних сил проводитимуть наступ по всій території, щоб досягти цілей на оперативному рівні», — зазначив він.

Райснер упевнений, що до 20 січня «на нас ще чекають сюрпризи», оскільки на фронті є кілька ділянок фронту, які можуть бути використані для подальшого просування, щоб максимально посилити позицію України перед можливими переговорами про припинення вогню.

Нагадаємо, українські війська здійснили тактичне просування на тлі продовження активізації наступальних дій на українському виступі в Курській області.

Як відомо, обидві палати Конгресу США під час спільного засідання завершили формальну процедуру сертифікації результатів президентських виборів, проведених у листопаді, офіційно затвердивши перемогу Дональда Трампа і Джей Ді Венса.

Таким чином, законодавці офіційно підтвердили, що обраний президент США Дональд Трамп і обраний віцепрезидент Джей Ді Венс отримали 312 голосів виборців. Камала Гарріс як кандидатка у президенти від Демократичної партії отримала 226 голосів.

До слова, інавгурація обраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року. У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.