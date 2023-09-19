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Мінпраці РФ видало головну військову таємницю Кремля

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Мінпраці РФ видало головну військову таємницю Кремля
Мінпраці РФ замовило майже мільйон посвідчень
фото з відкритих джерел

Міністерство розкрило масштаби можливих втрат російської армії в Україні

Міністерство праці та соцрозвитку Росії замовило 230 тисяч посвідчень для членів сімей загиблих ветеранів бойових дій. Такі дані опубліковані на офіційному сайті інформаційної системи у сфері закупівель.

Згідно з умовами тендеру, Мінпраці РФ замовило майже мільйон посвідчень для ветеранів бойових дій та родичів загиблих ветеранів воєн та інвалідів.

Мінпраці РФ видало головну військову таємницю Кремля фото 1

Російське міністерство замовило 757 305 посвідчень ветерана бойових дій та 230 000 посвідчень для «членів сім'ї загиблого (померлого) інваліда війни, учасника Великої Вітчизняної війни та ветерана бойових дій»)». Вартість робіт оцінюється в понад 79 млн рублів.

В документації вказано, що 600 тисяч посвідчень учасників бойових дій надійдуть до Міноборони, 86805 – до Мінсоцзахисту, 60 тисяч – до МВС, 10 тисяч – до Росгвардії, 500 – до Мінбуду. 200 тисяч посвідчень для членів сім'ї загиблих розподілять на Міноборони, а ще 30 тисяч – на Мінсоцзахисту.

Мінпраці РФ видало головну військову таємницю Кремля фото 2
Мінпраці РФ видало головну військову таємницю Кремля фото 3

Цифри, вказані в тендері, можуть розкривати реальні масштаби втрат російської армії після повномасштабного вторгнення до України. Сотні тисяч посвідчень ветеранів та членів сімей загиблих солдатів аж ніяк не в'яжуться із заявами Міноборони Росії про те, що «втрат немає, все йде за планом», а всі дані про втрати армії РФ буцімто неправдиві. 

Варто додати, що до переліку осіб, яким видаються посвідчення «члена сім'ї загиблого (померлого) інваліда війни, учасника Великої Вітчизняної війни та ветерана бойових дій» з червня входять не лише родичі солдатів регулярної армії, а й загиблих на війні добровольців.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг упевнений, що повномасштабна війна Росії проти України триватиме ще довго, тож до цього потрібно бути готовими. На його думку, більшість воєн тривають довше, ніж прогнозується на їх початку. Відтак Альянс має готуватися до тривалої війни в Україні. Також Столтенберг додав, що після завершення війни Україна має отримати гарантії безпеки від союзників, щоб російська агресія проти нашої країни більше не повторилася.

Теги: війна росія Міноборони

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