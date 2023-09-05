Генштаб повідомив про успіхи ЗСУ на південному фронті

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста

Українські захисники продовжують наступальні операції в районі Роботиного Запорізької області і закріплюються на досягнутих рубежах. Про це повідомив речник Генштабу Павло Ковальчук, пише Military Media Center.

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«Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. У напрямку Роботине - Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», – сказав він.

За словами Ковальчука, на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. «Ворог несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви», – додав Ковальчук.

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Триває 559-та доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби ворог завдав шість ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.