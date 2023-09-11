ЗСУ поблизу Зміїного збили ворожий дрон «Форпост» вартістю $6 млн

Безпілотник може проводити розвідку і перебувати в польоті до 18 год.

Сили ППО збили ворожий дрон «Форпост» в Одеській області в районі острова Зміїний. Це багатофункціональний безпілотник, здатний до ведення розвідки та підсвічування цілей лазером для високоточних боєприпасів. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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Безпілотник може проводити розвідку і перебувати в польоті до 18 год. та подолати відстань до 250 км. У новій версії ці показники збільшилися до 350 км.

«Після модернізації на БпЛА цього типу з’явився й оновлений канал зв’язку, також заявлено про розробку підвісних контейнерів з додатковими системами, зокрема, радара для виявлення цілей на суходолі, комплексу радіотехнічної розвідки, а також ретрансляції сигналу. «Форпост» – багатофункціональний дрон, вартість якого близько $6 млн (блипонад 225 тис грн)», – йдеться в повідомленні Сил оборони півдня.

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Раніше повідомлялося, що ЗСУ за минулу добу знищили шість російських човнів.

Нагадаємо, триває 565-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборонних дій на сході та ведення наступальної операції на півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.