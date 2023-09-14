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Умєров провів розмову з міністром оборони Канади: що обговорили

Діана Гасюк
glavcom.ua
Умєров провів розмову з міністром оборони Канади: що обговорили
Умєров обговорив зміцнення обороноздатності України з канадським колегою Блером
фото: соціальна мережа Х/Умєров

У ході розмови було обговорено подальші заходи щодо зміцнення обороноздатності України

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони Канади Біллом Блером. Про це Умєров і Блер написали на своїх сторінках у мережі Х.

«Сьогодні я обговорював з міністром оборони України Рустемом Умєровим можливості подальшої підтримки суверенітету України з боку Канади. Канада вже надала понад 1,8 мільярда доларів військової допомоги Україні, і ми будемо продовжувати надавати підтримку Україні відповідно до потреб», – зазначив Білл Блер.

Рустем Умєров також інформував свого канадського колегу про останні події на полі бою.

«Ми обговорили подальші заходи щодо зміцнення обороноздатності України, зокрема, розглядали довгострокові програми оборонного співробітництва», – додав він.

Раніше повідомлялося, що новий міністр оборони України Рустем Умєров провів першу телефонну розмову з главою Пентагону США Ллойдом Остіном. Темою розмови була допомога Україні від США. 

Міністри обговорили порядок денний найближчої зустрічі Контактної групи з оборони України, відомої як формат «Рамштайн», що відбудеться на однойменній авіабазі у Німеччині наступного тижня.

Раніше Умєров розповів, які перші рішення ухвалить на посаді міністра оборони.

Теги: міністр Канада Рустем Умєров

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