Названо фракції, депутати яких мають найбільше проблем з законом

Абсолютним рекордсменом у Раді за кількістю відкритих кримінальних справ є лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко

Провладна фракція «Слуга народу» лідирує за кількістю народних депутатів, які мають проблеми із законом. Найменше депутатів під підозрою у фракції «Голос», там станом на початок таких зовсім нема. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «30 «підозрілих» депутатів і Порошенко. Кого з обранців Верховної Ради переслідують правоохоронці».

За час роботи Верховної Ради IX скликання 12 народних депутатів від провладної фракції «Слуга народу» потрапили під кримінальне переслідування правоохоронних органів.

На недостовірному декларуванні «погоріли» «слуги»: Володимир Гевко (його, щоправда, вже звільнено від відповідальності у зв’язку з «дієвим каяттям»); Юрій Камельчук (також звільнено від відповідальності, але через завершення термінів давності); Ганна Колісник (і тут терміни давності добігли кінця); Олександр Маріковський (у цій справі немає кінцевого рішення); Сергій Нагорняк (закінчилися строки давності); Ольга Саладуха («дієве каяття») та Маргарита Шол (закінчилися строки давності).

У ще кількох депутатів від президентської фракції – серйозніші злочини. Людмила Марченко отримала підозру за корупційною статтею «зловживанні впливом». Однак кінцевого рішення по цій справі немає. Так само немає рішення у справі Андрія Клочка, але його підозра інша – «незаконне збагачення». У незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні підозрюють Ірину Кормишкіну, про справу якої «Главком» писав раніше.

Відзначилися і ще двоє слуг: один давав хабар, а інший – його вимагав. Той, хто вимагав, – Микола Задорожній, у цьому злочинні його підозрює САП, але кінцевого рішення у справі немає. Натомість пропонував хабар – Андрій Одарченко, вже засуджений до восьми років заочно. Наразі його справа – в апеляції, а сам нардеп – у розшуку.

У фракції «Європейська солідарність» четверо обранців мали або мають проблеми із законом. Найбільше претензій правоохоронці мають до її лідера та експрезидента Петра Порошенка. За його підрахунками, на нього відкрито 130 кримінальних проваджень. Наразі Порошенко має статус підозрюваного у так званій «вугільній» справі, яка три роки була на паузі і тепер слідство раптово реанімувало.

Соратник Порошенка Артур Герасимов підозрювався у недостовірному декларуванні і чию справу закрили у зв’язку із завершенням термінів давності.

Щодо справи іншого представника ЄС Сергія Алєксєєва, котрий за хабар у $50 тисяч, за версією слідства, обіцяв громадянину однієї з країн Європи допомогти уникнути екстрадиції, немає кінцевого рішення.

Від кримінальної відповідальності за погрозу щодо державного діяча звільнено депутатку Софію Федину. Причина – сплили терміни давності. Нагадаємо, що у 2019 році вона разом із волонтером та військовою Оленою Біленькою (псевдо Маруся Звіробій), перебуваючи у львівській кав’ярні «На бамбетлі», вели онлайн-трансляцію, в якій негативно висловилися на адресу президента Володимира Зеленського.

Під слідством опинилися троє колишніх «слуг», які тепер прописалися у депутатській групі «Відновлення України». Зокрема, Євген Шевченко підозрюється у скоєнні державної зради. Детальніше дізнатися про його справу можна на «Главкомі», кінцевого рішення у ній нема.

Натомість нардеп Артем Дмитрук має підозру у нападі на правоохоронця та військового, спричиненні тілесних ушкоджень та хуліганстві, Анатолій Гунько – в отриманні хабаря.

Депутатська група «За майбутнє» також «відзначилася» трьома підозрюваними політиками: Ярослава Дубневича підозрюють у заволодінні майном держави та легалізації незаконного прибутку, а Сергія Лабазюка (як і Андрій Одарченко, за версією правоохоронців, намагався підкупити колишнього топпосадовця Мустафу Найєма) – у спробі дати хабар. За Лабазюка внесли заставу у розмірі 40 млн грн і він спокійно відвідує парламент, в його справі – як і у справі Дубневича – немає кінцевого рішення.

Що стосується Ірини Констанкевич, то її вже звільнено від відповідальності за недостовірне декларування у зв’язку із закінченням терміну давності. Із обломків нині забороненої партії ОПЗЖ троє нардепів перебувають під слідством. Це – Нестор Шуфрич та Олександр Пономарьов – підозрюються у скоєнні державної зради.

Нардеп Дмитро Ісаєнко підозрюється у спробі незаконного заволодіння землею. У всіх цих трьох справах немає кінцевого рішення. Додамо, що у справі Ісаєнка (котрий, до речі, також вийшов з лав ОПЗЖ) Вищий антикорупційний суд призначив 6 млн грн застави, які нардеп зміг сплатити.

З позафракційних депутатів, яких підозрюють у скоєнні того чи іншого злочину, першим відзначимо Олександра Дубінського, який був обраний до Ради цього скликання від партії «Слуга народу». Дубінському інкримінують державну зраду, його справа іще не завершена, а сам депутат – у СІЗО. Це не заважає йому вести з-за ґрат Telegram-канал, в якому він регулярно хейтить свого екслідера Володимира Зеленського.

Колишнім «слугою» є і Микола Тищенко. У нього – цілий «букет» підозр: тут і напад та незаконне позбавлення волі військовослужбовця, незаконне збагачення та недостовірне декларування. У справах Тищенка немає кінцевого рішення, сам він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Віктор Бондар – ще один позафракційний депутат під підозрою, який колись входив до складу групи «За майбутнє». Його підозрюють в організації злочинної групи, викритої на заволодінні коштами «Укрзалізниці» під час закупівлі кабельно-провідникової продукції. Кінцевого рішення по його справі немає. Наразі обранець потрапив за ґрати, бо не зміг назбирати 100 млн грн застави, яку призначив суд.

Команда Тимошенко у парламенті має двох підозрюваних, у справах яких немає кінцевого рішення. Андрій Ніколаєнко підозрюється у скоєнні ДТП, у результаті якого загинула людина. А Костянтин Бондарєв – у незаконному переправленні осіб через державний кордон та у підробці документів.

Обоє обранців перебувають у СІЗО, адже кінцевого рішення у їхніх справах немає. Нагадаємо, що державна зрада – один з найбільш тяжких злочинів, він карається позбавленням волі від 12 років до довічного ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.

Єдиний представник депгрупи «Довіра», який офіційно має проблеми з законом, – Роберт Горват. Його справу розслідує НАБУ, підозрюючи депутата у незаконному заволодінні землею.

Нагадаємо, пів сотні народних депутатів IX скликання отримали підозри у скоєнні кримінальних злочинів. Серед таких нардепів є представники усіх парламентських фракцій та груп, окрім «Голосу». Найбільше підозр отримали депутати від «Слуги народу» та нині забороненої ОПЗЖ.