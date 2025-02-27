Головна Країна Політика
search button user button menu button

Нардеп Магомедов задекларував коштовну покупку

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нардеп Магомедов задекларував коштовну покупку
Нардеп Магомедов оновив авто
фото: Муса Магомедов/Facebook

Обранець не зраджує своїй любові до дорогих автівок

Народний депутат Муса Магомедов, обраний від Опозиційного блоку, задекларував нову дорогу покупку – BMW за майже 3 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на реєстр декларацій.

5 лютого Магомедов придбав автомобіль BMW M760LI, 2021 року випуску за 2,8 млн грн. Ринкова ціна такої стартує від 3 млн грн.

Муса Магомедов придбав BMW M760LI, 2021 року випуску за 2,8 млн грн
Муса Магомедов придбав BMW M760LI, 2021 року випуску за 2,8 млн грн
скриншот декларації
BMW M760LI 2021 року випуску
BMW M760LI 2021 року випуску
фото: auto.ria.com

Незадовго до цього, 13 грудня 2024-го, нардеп продав за 2,9 млн грн одну зі своїх люксових автівок. Судячи з однієї з його попередніх декларацій, це могла бути або Porsche Panamera 2020 року випуску, або BMW X7 також 2020 року випуску. Обидві автівки, зазначені в декларації за 2023 рік, коштували по 3,4 млн грн.

Муса Магомедов продав одну зі своїх люксових автівок за 2,9 млн грн
Муса Магомедов продав одну зі своїх люксових автівок за 2,9 млн грн
скриншот декларації

Річну декларацію за 2024 рік Магомедов наразі не подав.
 
Як повідомляв «Главком», колишній прокурор Хмельниччини Олексій Олійник, який тепер працює прокурором відділу, у січні цього року отримав 710,1 тис. грн зарплати. Згодом Хмельницька обласна прокуратура пояснила: зарплата Олійника включає передбачені законодавством виплати при звільненні, зокрема компенсацію за невикористані відпустки за попередні роки. 

До слова, лікарка-терапевтка Наталія Носова подала декларацію у зв'язку зі звільненням із Дніпропетровського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК). У ній медикиня вказала придбання у 2024 році одразу кількох об'єктів нерухомості та автомобіля.

Читайте також:

Теги: депутат зарплата прокурор декларація автомобіль Муса Магомедов Facebook реєстр BMW X7

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аварія трапилася на одній із вулиць міста Васильків
Під Києвом водій легковика в’їхав у зупинку та врізався у маршрутку
21 лютого, 15:36
Головні новини ночі проти 28 січня
Ворог атакував Харків, у Білорусі ППО збила «Шахед»: головне за ніч
28 сiчня, 05:56
Міністерство розвитку громад: «Укрпошта матиме власний банк, який працюватиме за спеціальними правилами»
Будуть спеціальні правила. Кабмін пояснив, як працюватиме новий поштовий банк
28 сiчня, 17:16
Як відомо, чоловіки віком 18-60 років, що мали статус «обмежено придатний» мають пройти повторну військово-лікарську комісію
Для обмежено придатних перенесено дедлайн проходження ВЛК – Верещук
30 сiчня, 17:46
Колишній військовий прокурор Павло Богуцький зробив заяву щодо утворення окремих військових судів
Експрокурор спрогнозував, скільки часу потрібно для запуску військових судів
31 сiчня, 18:00
Головні новини ночі проти 7 лютого
Зустріч Келлога та Маркарової, новий указ Трампа: головне за ніч
7 лютого, 05:58
Чоловік продав авто за 5 тис. грн.
На Дніпропетровщині чоловік продав автівку знайомої без її відома
8 лютого, 12:23
Керманич погодився пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою алкотестеру Drager. Результат – 3,14 проміле
Пробите колесо допомогло патрульним виявити водія у стані сильного сп’яніння
10 лютого, 18:24
У преамбулі документа підкреслюється, що вторгнення Росії в Україну розпочалося у 2014 році
Маркарова: До Конгресу США внесено проєкт резолюції на підтримку України
25 лютого, 22:00

Політика

Нардеп Магомедов задекларував коштовну покупку
Нардеп Магомедов задекларував коштовну покупку
Перед візитом до Штатів президент Зеленський відвідає ще одну країну
Перед візитом до Штатів президент Зеленський відвідає ще одну країну
Перший глава МЗС РФ: Путін взагалі не хоче миру. Завдання росіян – обдурити Трампа
Перший глава МЗС РФ: Путін взагалі не хоче миру. Завдання росіян – обдурити Трампа
Стало відомо, хто з міністрів підписуватиме угоду зі США про корисні копалини
Стало відомо, хто з міністрів підписуватиме угоду зі США про корисні копалини
Умєров призначив Гнатова заступником начальника Генштабу
Умєров призначив Гнатова заступником начальника Генштабу
Створюйте ядерну зброю! Колишній російський міністр, який складав Будапештський меморандум, дав пораду Зеленському
Створюйте ядерну зброю! Колишній російський міністр, який складав Будапештський меморандум, дав пораду Зеленському

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
175K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 лютого: ситуація на фронті
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 лютого 2025
13K
Запізнилися – вибачте! Театр Франка запроваджує нові правила для глядачів
12K
Доктор геологічних наук назвав рідкісний метал, який мав би зацікавити американців в Україні
12K
Доктор геологічних наук пояснив, чому Трампу не треба розраховувати на український літій
8248
Кротевич залишає «Азов». Стало відомо, чим він займатиметься

Новини

Кав'ярні Торонто висловили протест Трампу, змінивши назву популярного напою
Сьогодні, 13:15
27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Схвалення угоди між Україною і США про копалини, звільнення Гнатова. Головне за 26 лютого
Вчора, 21:06
Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
Вчора, 09:14
26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
25 лютого, 06:42

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua