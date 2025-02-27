Нардеп Магомедов задекларував коштовну покупку

Обранець не зраджує своїй любові до дорогих автівок

Народний депутат Муса Магомедов, обраний від Опозиційного блоку, задекларував нову дорогу покупку – BMW за майже 3 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на реєстр декларацій.

5 лютого Магомедов придбав автомобіль BMW M760LI, 2021 року випуску за 2,8 млн грн. Ринкова ціна такої стартує від 3 млн грн.

Муса Магомедов придбав BMW M760LI, 2021 року випуску за 2,8 млн грн скриншот декларації

BMW M760LI 2021 року випуску фото: auto.ria.com

Незадовго до цього, 13 грудня 2024-го, нардеп продав за 2,9 млн грн одну зі своїх люксових автівок. Судячи з однієї з його попередніх декларацій, це могла бути або Porsche Panamera 2020 року випуску, або BMW X7 також 2020 року випуску. Обидві автівки, зазначені в декларації за 2023 рік, коштували по 3,4 млн грн.

Муса Магомедов продав одну зі своїх люксових автівок за 2,9 млн грн скриншот декларації

Річну декларацію за 2024 рік Магомедов наразі не подав.



Як повідомляв «Главком», колишній прокурор Хмельниччини Олексій Олійник, який тепер працює прокурором відділу, у січні цього року отримав 710,1 тис. грн зарплати. Згодом Хмельницька обласна прокуратура пояснила: зарплата Олійника включає передбачені законодавством виплати при звільненні, зокрема компенсацію за невикористані відпустки за попередні роки.

До слова, лікарка-терапевтка Наталія Носова подала декларацію у зв'язку зі звільненням із Дніпропетровського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК). У ній медикиня вказала придбання у 2024 році одразу кількох об'єктів нерухомості та автомобіля.