За словами глави Мойсиловича, сербська армія поки що має можливість закуповувати запчастини для техніки радянського та російського виробництва

Сербія розірвала низку контрактів на закупівлю російської зброї, якою постачала армію з часів СРСР. Про це в інтерв'ю газеті Novosti повідомив начальник генерального штабу республіки Мілан Мойсилович. За його словами, причиною такого рішення стали санкції проти Москви. Про це повідомляє The Moscow Times.

«Коли йдеться про постачання озброєння з Російської Федерації, то зараз це фактично неможливо, – сказав Мойсилович. – Ми намагаємося по дипломатичних каналах знайти вирішення ситуації, що склалася. Ми припинили низку контрактів, а деякі відклали, сподіваючись, що ситуація в міждержавних відносинах на глобальному рівні нормалізується».

За словами глави Мойсиловича, сербська армія поки що має можливість закуповувати запчастини для техніки радянського та російського виробництва, оскільки вони випускаються у багатьох країнах світу за ліцензією. Однак нову техніку одержати з Росії вже неможливо.

Торішнього серпня Сербія вирішила відмовитися від закупівлі нової партії російських винищувачів, яка обговорювалася з 2021 року. Замість машин виробництва РФ Белград придбав 12 французьких Rafale за 2,7 млрд євро, якими планує замінити старіючий парк російських МіГ-29.

За підрахунками Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SPIRI), експорт озброєнь Росії обвалився на 53% у 2019–2023 роках порівняно з попереднім періодом п'яти років. В результаті частка Росії відкотилася з другого на третє місце у переліку найбільших світових постачальників зброї, а її частка на глобальному ринку зменшилася до 11%. Перше місце, як і раніше, займають США, чий експорт зріс на 17%, а частка на світовому ринку озброєнь досягла 42%. На друге місце вийшла Франція, яка наростила експорт на 47% за п'ять років.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки мають намір запровадити санкції проти сербської нафтогазової компанії NIS через її часткову російську власність. Про це повідомив президент Сербії Александар Вучич. Зазначається, що мажоритарним акціонером компанії є російська енергетична корпорація «Газпром», яка володіє 50% акцій, а дочірня компанія «Газпром нафта» володіє ще 6,15% акцій. Інші акції належать державі та дрібним акціонерам.