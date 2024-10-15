Сербія знайшла альтернативу Євросоюзу

Сербія візьме участь у саміті БРІКС, який пройде в Казані з 22 по 24 жовтня

Міжнародне об'єднання БРІКС є альтернативою Європейського Союзу для Сербії. Про це заявив сербський віцепрем'єр Олександр Вулін в інтерв’ю Berliner Zeitung.

Як зазначив Вулін, якщо організація БРІКС стала привабливою для інших держав, то Сербії також варто звернути на неї увагу. Крім цього, він підтвердив, що країна візьме участь у саміті БРІКС, який пройде в Казані з 22 по 24 жовтня, відправивши на нього представника.

«Було б безвідповідально, якби ми не вивчили всі варіанти, включаючи членство у БРІКС. Якщо БРІКС привабливий для інших країн, наприклад, Еміратів, Саудівської Аравії чи Туреччини, чому Сербія має бути іншою? Тому немає сумнівів, що БРІКС стала реальною альтернативою ЄС», – каже він.

Водночас чиновник визнав, що сам є євроскептиком, але до членства в ЄС прагне більшість населення Сербії.

Нагадаємо, організація БРІКС, до якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, найближчим часом може поповнитися не лише Туреччиною та Азербайджаном, які подали заявки на вступ, але й Іраном, Єгиптом та Саудівською Аравією. Таке розширення викликає занепокоєння з боку країн Заходу.

Експерти НАТО з недовірою ставляться до можливості перетворення БРІКС на повноцінний військовий альянс через відсутність спільної військової доктрини та централізованого командування.

До слова, Росія планує створити нову систему міжнародних банківських платежів між країнами БРІКС. Вона хоче обійти чинну глобальну фінансову систему, в якій перебуває під санкціями.