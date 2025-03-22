Віткофф озвучив нові деталі щодо зустрічі Трампа з Путіним

Зустріч Трампа і Путіна може відбутись вже найближчими місяцями

Наразі невідомо, хто саме з президентів США та Росії полетить до країни іншого

Спеціальний представник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф повідомив, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна може відбутись вже найближчими місяцями, передає «Главком».

Віткофф анонсував можливу зустріч президентів США та Росії. За його словами, зустріч може відбутись навесні чи на початку літа. За яких умов відбуватиметься потенційна зустріч президентів він не вказав.

Також не зазначив, чи планує Трамп відвідати Кремль, чи все ж диктатор Путін полетить до Вашингтону.

Спецпосланець Віткофф торкнувся теми виборів в Україні. Він каже, що «керівництво України погодилось з необхідністю проведення президентських виборів».

Щодо припинення бойових дій в Чорному морів Віткофф відзначив, що відповідна угода може набути чинності вже наступного тижня.

Зауважимо, що наступного тижня очікується новий переговорний етап українськиї, американських та російських сторін.

В інтервʼю ABC News Келлог зазначив, що Україна та РФ можуть провести непрямі переговори за посередництва США в Саудівській Аравії.

«Плануються непрямі дискусії. Одна сторона буде в одній кімнаті, інша – в сусідній. Ми розмовлятимемо, ходитимемо туди-сюди і питатимемо. Щось на кшталт човникової дипломатії», – сказав він.

Наступний раунд переговорів представників США та Росії відбудеться у Ер-Ріяді 24 березня, і склад російської делегації на них зміниться. На нові переговори поїдуть голова комітету Ради федерації РФ у міжнародних справах Григорій Карасін та радник директора ФСБ Сергій Беседа.

На зустрічі в Саудівській Аравії представники України та Сполучених Штатів обговорюватимуть деталі різних режимів припинення вогню, а також їх імплементація.