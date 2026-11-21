Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прокоментував порушення польського повітряного простору трьома російськими об'єктами, яке сталося у п'ятницю, 20 листопада. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Polskie Radio 24.

Сікорський наголосив, що повітряний простір Польщі та НАТО – це одне й те саме. Так він відповів на зауваження, що генсек Альянсу говорив про порушення саме польського, а не натовського повітряного простору.

Міністр заявив, що Варшава висловить Москві «крайнє невдоволення». За його словами, інцидент також обговорять у Брюсселі під час засідання Північноатлантичної ради НАТО 23 листопада.

Крім того, Сікорський звернув увагу на гібридні атаки в Німеччині, Данії, країнах Балтії та Румунії. Він назвав такі дії війною та державним тероризмом, які, на його думку, не узгоджуються із заявами Володимира Путіна президенту США.

Нагадаємо, під час масованої російської атаки на Україну в ніч проти 20 листопада польські військові відстежували 11 повітряних об'єктів, які могли порушити повітряний простір країни. Три з них перетнули кордон: дві ракети та, ймовірно, реактивний безпілотник.

Також 20 листопада під час масованої російської атаки на Україну польські служби виявили уламки двох ракет та реактивного безпілотника. Один із боєприпасів упав неподалік полігону в Новій Дембі, де проходять міжнародні військові навчання.Книги з історії