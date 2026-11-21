Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що Альянс готовий захищати Польщу на тлі чергового порушення її повітряного простору, про який напередодні повідомила польська сторона. Про це Рютте заявив у Варшаві 21 листопада, повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами Рютте, командувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич зробить усе необхідне, щоб визначити будь-які загрози оборонним можливостям Альянсу та його стримуванню. За потреби він вноситиме відповідні корективи.

«Я можу гарантувати, що НАТО захищатиме кожен сантиметр польської території», – заявив генсек Альянсу.

Заява Рютте пролунала після того, як Польща повідомила про порушення свого повітряного простору трьома об'єктами, які, ймовірно, були двома ракетами та безпілотником.

Також глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прокоментував порушення польського повітряного простору трьома російськими об'єктами, яке сталося у п'ятницю, 20 листопада. Міністр заявив, що Варшава висловить Москві «крайнє невдоволення». За його словами, інцидент також обговорять у Брюсселі під час засідання Північноатлантичної ради НАТО 23 листопада.