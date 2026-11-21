Путін та Трамп на саміті на Алясці 15 серпня 2025 року

У суботу, 21 листопада, Дональд Трамп оприлюднив спільну світлину з Володимиром Путіним, додавши до публікації підпис «Мій друг». Про це пише «Главком».

Дональд Трамп в черговий раз проявив симпатію до російського диктатора. Напередодні, 20 листопада, під час спілкування з журналістами американського президента запитали про його слова на адресу Путіна, якого він назвав другом. Трамп захистив свої особисті стосунки з російським диктатором і заявив, що не бачить у них нічого поганого.

«У нас дуже чудові стосунки. Це, до речі, позитив. Дурні люди кажуть: «О, це жахливо. Він ладнає з ним». Я ладжу з Росією. Я ладжу з Китаєм. Я ладжу з багатьма людьми. З деякими не ладжу», – сказав президент США.

Водночас на пряме запитання журналіста, чи вважає він Путіна другом саме для Америки, Трамп відповів, що не може говорити від імені Сполучених Штатів. Натомість наголосив на власних добрих взаєминах із російським керівником.

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп назвав Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна друзями й продемонстрував готовність до особистого діалогу з керівниками Росії та Китаю. Такий дипломатичний підхід викликав критику в американському політикумі: опоненти президента вважають, що Москва та Пекін можуть використовувати його прагнення до прихильності.