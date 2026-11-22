CNBC повідомляє, що у п’ятницю ввечері президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким компанії-виконавці федеральних замовлень та їхні субпідрядники повинні заздалегідь інформувати Білий дім перед наданням будь-яких відомостей Конгресу. Про це пише «Главком».

Документ також забороняє передавати інформацію, яку президентська адміністрація визначає як конфіденційну. У разі недотримання цих правил бізнесу загрожує розірвання чинних договорів та заборона на участь у майбутніх державних тендерах.

За даними CNBC, це рішення є частиною ширшої стратегії Білого дому з контролю над інформаційними потоками до законодавчого органу та стримування розслідувань з боку демократів. Журналісти зазначають, що такий крок здатен загострити протистояння між виконавчою та законодавчою гілками влади щодо меж президентських повноважень і права парламенту здійснювати нагляд за роботою уряду.

Контекстом для указу стали результати листопадових проміжних виборів, за підсумками яких Демократична партія отримала більшість в обох палатах Конгресу й анонсувала низку перевірок діяльності адміністрації Трампа, бізнес-операцій його родини та її контактів із приватним сектором.

Як інформує телеканал, майбутні розслідування стосуватимуться ймовірних конфліктів інтересів, укладання державних контрактів, виконання імміграційного законодавства, а також дій адміністрації у справі Джеффрі Епштейна. Зокрема, конгресмен від Каліфорнії Роберт Гарсія, який має очолити Комітет з нагляду Палати представників, цього тижня вже надіслав запити 12 наближеним до Трампа особам, включно з колишніми помічниками та членами сім’ї, із вимогою зберегти документи, що можуть стосуватися ймовірної корупції в родині президента та урядових зловживань.

Нагадаємо, що демократична партія США здобула більшість в обох палатах Конгресу за результатами проміжних виборів 3 листопада. Партія отримала достатню кількість місць у Сенаті та Палаті представників, щоб контролювати законодавчу владу.

До слова, для України послаблення впливу Трампа дає підстави розраховувати на поступове відновлення стабільної підтримки з боку Вашингтона після тривалого періоду напруги та обмежень у постачанні озброєння. В Офісі Президента України зазначають намір розвивати конструктивну співпрацю з новообраним Конгресом задля отримання засобів ППО Patriot та іншої допомоги.