Росія поновила свої вимоги до США та їхніх союзників щодо виключення можливості вступу України до НАТО. Кремль фактично повернувся до умов, які висував західним країнам ще наприкінці 2021 року, напередодні повномасштабного вторгнення. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Окрім позаблокового статусу України та заборони на розміщення західних військ на її території, Москва наполягає на перегляді загальної системи безпеки в Європі. Намір російської сторони обговорювати ширші питання європейської безпеки викликає занепокоєння у Києві та європейських столицях.

Після майже п'яти років війни Кремль вирішив повернутися до цих вимог у межах переговорів за участю Сполучених Штатів. Зокрема, Володимир Путін порушив питання безпеки під час візиту американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви 12 листопада.

Яких поступок вимагає Росія

У грудні 2021 року російська сторона передала США та НАТО проєкти угод про безпеку, які містили такі основні вимоги:

припинити подальше розширення НАТО, зокрема відмовитися від прийняття до Альянсу України та Грузії;

заборонити розміщення західних військ та озброєнь в Україні й інших колишніх радянських республіках;

відвести сили НАТО з Центральної та Східної Європи на позиції станом на 1997 рік;

обмежити військові навчання та патрулювання поблизу російських кордонів.

Тоді Захід відхилив ці пропозиції, а Путін згодом назвав ігнорування позиції Москви однією з причин повномасштабного нападу на Україну.

Зараз Кремль знову повертається до цієї теми. За словами радника Путіна із зовнішньої політики Юрія Ушакова, під час зустрічі з американськими посланцями Путін нагадав про пропозиції 2021 року, і Москва планує доповнити їх новими вимогами.

Раніше Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Москва не погодиться на жодні формули, які передбачають для України гарантії безпеки за принципом п'ятої статті Північноатлантичного договору. Так він прокоментував слова спецпосланця президента США Джареда Кушнера про те, що Вашингтон нібито переконав російську сторону прийняти таку концепцію.