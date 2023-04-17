У Празі проросійська партія вкотре провела антиурядовий мітинг
Активісти зібралися в центрі міста з плакатами, спрямованими проти уряду країни на чолі з прем'єр-міністром Петром Фіалою
У неділю, 16 квітня, у чеській столиці Празі вчергове пройшов антиурядовий протест. Його знову організувала проросійська непарламентська партія «Право, Повага, Професійність» (PRO). Про це повідомляє «Радіо Прага».
Активісти зібралися в центрі міста з плакатами, спрямованими проти уряду країни на чолі з прем'єр-міністром Петром Фіалою. Крім того, там були присутні гасла накшталт «Ні війні», – йдеться в повідомленні.
Голова PRO Йіндржих Райхл під час протестної акції заявив про наміри змістити уряд та його голову.
«Через ненасильницький громадянський протест ми хочемо змістити коаліційний уряд Петра Фіали», – виголосив він.
Також він виступав проти одностатевих шлюбів та закону про віддалене голосування.
Нагадаємо, що раніше в Празі проросійські демонстранти намагалися прорватися до Національного музею та зірвати український прапор. У результаті поліція затримала 18 осіб.
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