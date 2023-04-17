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У Празі проросійська партія вкотре провела антиурядовий мітинг

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Празі проросійська партія вкотре провела антиурядовий мітинг
Мітинг організувала проросійська непарламентська партія «Право, Повага, Професійність»
фото: Pixabay

Активісти зібралися в центрі міста з плакатами, спрямованими проти уряду країни на чолі з прем'єр-міністром Петром Фіалою

У неділю, 16 квітня, у чеській столиці Празі вчергове пройшов антиурядовий протест. Його знову організувала проросійська непарламентська партія «Право, Повага, Професійність» (PRO). Про це повідомляє «Радіо Прага».

Активісти зібралися в центрі міста з плакатами, спрямованими проти уряду країни на чолі з прем'єр-міністром Петром Фіалою. Крім того, там були присутні гасла накшталт «Ні війні», – йдеться в повідомленні.

Голова PRO Йіндржих Райхл під час протестної акції заявив про наміри змістити уряд та його голову.

«Через ненасильницький громадянський протест ми хочемо змістити коаліційний уряд Петра Фіали», – виголосив він.

Також він виступав проти одностатевих шлюбів та закону про віддалене голосування.

Нагадаємо, що раніше в Празі проросійські демонстранти намагалися прорватися до Національного музею та зірвати український прапор. У результаті поліція затримала 18 осіб.  

Теги: протест Чехія

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