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Протести у Франції: мітингувальники підпалили відділок поліції (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Протести у Франції: мітингувальники підпалили відділок поліції (фото)
фото: Twitter / Ouest-France 35

Учасники протестної акції розпалили вогнище на площі Бастилії і влаштували сутички з поліціянтами

По всій Франції пройшлася чергова хвиля протестів через рішення Конституційної ради схвалити проведення пенсійної реформи в країні. Про це повідомляє The Sun.

У багатьох французьких містах люди вийшли на протести. Тисячі зібралися біля мерії Парижу, щоб висловити незгоду з рішенням Конституційної ради. Згодом мітингувальники розпалили вогнище на площі Бастилії і влаштували сутички з поліціянтами.

У місті Ренн група протестувальників підпалила поліцейський відділок.

Водночас у Ліоні поліція сльозогінним газом розігнала групи мітингувальників. Також сотні людей вийшли на протести у Марселі й Тулузі.

Нагадаємо, що 21 березня жителі Франції вийшли на вулиці багатьох міст, щоб висловити невдоволення затвердженням пенсійної реформи після того, як депутати не винесли вотум недовіри нинішньому уряду.

Напередодні в Національних зборах Франції відбулося голосування з питання недовіри уряду, але французькій парламентській опозиції не вдалося домогтися потрібної більшості для винесення вотуму недовіри через пенсійну реформу, яка піднімає вік виходу французів на пенсію з 62 до 64 років. Тепер пенсійна реформа вважається ухваленою Національними зборами.

Ця парламентська криза була спричинена тим, що слідом за затвердженням законопроєкту про реформу у верхній палаті парламенту – сенаті, уряд вдався до використання статті конституції 49.3, яка дає змогу ухвалити закон, оминаючи голосування в Національних зборах.

Після цього проєкт реформи, через який із січня у Франції відбувалися організовані профспілками багатотисячні маніфестації з вимогами відкликання, спровокував численні спонтанні акції, що супроводжувалися сутичками протестувальників із силами порядку.

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Теги: реформа закон поліція Франція протест

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