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У Празі проросійські демонстранти намагалися зірвати український прапор

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Празі проросійські демонстранти намагалися зірвати український прапор
Поліція затримала чоловіка з нашивкою «Вагнер» та російською свастикою «Z».
фото з відкритих джерел

Тисячі людей зібралися на Вацлавській площі на акцію «Чехія проти бідності»

У Празі проросійські демонстранти намагалися прорватися до Національного музею та зірвати український прапор. В результаті поліція затримала 18 осіб. Про це повідомляє Novinky.cz.

Перед цим тисячі людей зібралися на Вацлавській площі на акцію «Чехія проти бідності» з антиурядовими гаслами та закликали уряд до відставки. За даними видання, поліція затримала чоловіка з нашивкою «Вагнер» та російською свастикою «Z».

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Після завершення демонстрації частина протестувальників вирушила до Національного музею і спробувала увірватися туди. Водночас кілька учасників намагалися зняти прапор України із будівлі.

Втрутилася поліція, відтіснивши демонстрантів. Двоє поліцейських отримали поранення та були доставлені до лікарні.

Згодом ситуація заспокоїлася, мітингарі розійшлися.

Противники демонстрації зібралися окремо, закликавши до єдності Чехії та підтримки України.

Нагадаємо, у Болгарії політик викинув з балкона мерії столиці український прапор, обізвавши українців фашистами.

 

Теги: прапор України поранення поліція прапор Чехія

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