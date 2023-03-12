У Празі проросійські демонстранти намагалися зірвати український прапор

Поліція затримала чоловіка з нашивкою «Вагнер» та російською свастикою «Z».

Тисячі людей зібралися на Вацлавській площі на акцію «Чехія проти бідності»

У Празі проросійські демонстранти намагалися прорватися до Національного музею та зірвати український прапор. В результаті поліція затримала 18 осіб. Про це повідомляє Novinky.cz.

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Перед цим тисячі людей зібралися на Вацлавській площі на акцію «Чехія проти бідності» з антиурядовими гаслами та закликали уряд до відставки. За даними видання, поліція затримала чоловіка з нашивкою «Вагнер» та російською свастикою «Z».

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Після завершення демонстрації частина протестувальників вирушила до Національного музею і спробувала увірватися туди. Водночас кілька учасників намагалися зняти прапор України із будівлі.

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Втрутилася поліція, відтіснивши демонстрантів. Двоє поліцейських отримали поранення та були доставлені до лікарні.

Згодом ситуація заспокоїлася, мітингарі розійшлися.

Противники демонстрації зібралися окремо, закликавши до єдності Чехії та підтримки України.

Нагадаємо, у Болгарії політик викинув з балкона мерії столиці український прапор, обізвавши українців фашистами.