Україна використовує муляжі для обману окупантів. Їй допомагає Чехія (відео)

Завдяки муляжам міноборони РФ звітує про знищення більшої кількості Himars, ніж було поставлено до України

Збройні сили України використовують муляжі Himars з дерева, щоб росіяни, намагаючись їх знищити, витрачали свої дорогі ракети на хибні цілі, а в Чехії виробляють надувні макети РСЗВ Himars і M270 MLRS, які допомагають ЗСУ обманювати російських окупантів. Про це йдеться у сюжеті чеського телебачення.

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У сюжеті сказано, що саме тому міноборони РФ звітує про знищення більшої кількості Himars, ніж було поставлено до України.

Макети виробляє компанія з міста Дечин. Потужності дозволяють випустити до 35 приманок на місяць.

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Зазначається, що хоча кількість муляжів, які вже в Україні, військова таємниця, уявлення про це можна отримати за інформацією міноборони Росії, яке заявило про знищення майже в 2,5 рази (140%) більше за Himars, ніж було поставлено в Україну.

«Можна припустити, що ці 40% були приманками, але якщо ці приманки виявилися ефективними, значить їх випустили ми», – йдеться в сюжеті.

Нагадаємо, триває 365-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Через провал під Вугледаром добровольчий загін росіян відмовляється продовжувати йти в наступ.