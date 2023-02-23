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Україна використовує муляжі для обману окупантів. Їй допомагає Чехія (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна використовує муляжі для обману окупантів. Їй допомагає Чехія (відео)
скрін з відео

Завдяки муляжам міноборони РФ звітує про знищення більшої кількості Himars, ніж було поставлено до України

Збройні сили України використовують муляжі Himars з дерева, щоб росіяни, намагаючись їх знищити, витрачали свої дорогі ракети на хибні цілі, а в Чехії виробляють надувні макети РСЗВ Himars і M270 MLRS, які допомагають ЗСУ обманювати російських окупантів. Про це йдеться у сюжеті чеського телебачення.

У сюжеті сказано, що саме тому міноборони РФ звітує про знищення більшої кількості Himars, ніж було поставлено до України.

Макети виробляє компанія з міста Дечин. Потужності дозволяють випустити до 35 приманок на місяць.

Зазначається, що хоча кількість муляжів, які вже в Україні, військова таємниця, уявлення про це можна отримати за інформацією міноборони Росії, яке заявило про знищення майже в 2,5 рази (140%) більше за Himars, ніж було поставлено в Україну.

«Можна припустити, що ці 40% були приманками, але якщо ці приманки виявилися ефективними, значить їх випустили ми», – йдеться в сюжеті.

Нагадаємо, триває 365-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Через провал під Вугледаром добровольчий загін росіян відмовляється продовжувати йти в наступ.

Теги: війна росія окупанти Чехія

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