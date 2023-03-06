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Чехія запустила виробництво «оригінальних» Hіmars. Чи отримає їх Україна?

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Чехія запустила виробництво «оригінальних» Hіmars. Чи отримає їх Україна?
фото:www.reuters.com

Надувна техніка, яку виробляє чеська компанія, може вводити в оману ворога на полі бою, і змушує його витрачати дороге озброєння

Чеська компанія Inflactech, що спеціалізується на виготовленні надувних макетів військової техніки для введення ворога в оману, з огляду на повномасштабне вторгнення Росії в Україну запустила виробництво фальшивих Hіmars. Про це в інтерв’ю Reuters розповів генеральний директор Inflactech Войтех Фрессер.

Компанія Inflactech виробляє понад 30 різних надувних військових макетів – від танків і бронемашин до літаків і гаубиць. Потужність виробництва наразі становить до 50 макетів на місяць.

Надувна техніка призначена для введення в оману ворожі сили: через камери, тепловізори й радари їх змушують повірити, що вони засікли важливу ціль, і використати власну дорогу зброю для знищення "приманки" вартістю орієнтовно 100 тисяч доларів.

У виробництві Inflactech використовує легкі матеріали, такі як штучний шовк, тому загальна вага, приміром, фальшивого танка становить до 100 кілограмів. Для роботи з макетом потрібні чотири солдати, а для розгортання і надування «техніки» – 10 хвилин.

Рішення про експорт надувних макетів має бути схвалене урядом Чехії, куди саме вони продаються зараз – в Inflactech не говорять.

Щодо того чи з'явиться приманка в Україні, у Inflactech відповідають стримано.  «Я можу собі уявити, що, якщо ми хочемо підтримати країну-партнера, яка перебуває в скруті, то ми могли б послати їй надувні приманки. Або вона вже має їх, а якщо ні, то обов'язково отримає», – відповів Фрессер.За його словами, минулоріч його бізнес зріс більш ніж на третину, і очікується, що зростання буде вимірюватись двозначними числами ще принаймні три-п'ять років.

У ЗМІ припускають, що знищені надувні «приманки» могли бути подані Росією як докази знищення реактивних систем залпового вогню Hіmars, які дозволили українським силам з літа минулого року уражати російські цілі на відстані до 80 кілометрів углиб фронту.

За офіційними даними, загальний обсяг військового обладнання, які передали зі своїх складів Збройні сили Чехії, а також експортували чеські виробники зброї, становить понад 54,8 мільярда крон (приблизно 2,3 мільярди євро).

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Теги: війна Чехія Україна радари бізнес експорт

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