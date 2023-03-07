Чехія планує викупити у Швейцарії Leopard 2

Таким чином Прага хоче підвищити власну обороноздатність

Уряд Чехії слідом за Німеччиною звернувся до Швейцарії з проханням дозволити продаж танків Leopard 2. Про це повідомила віцепрезидентка й міністерка оборони Швейцарії Віола Амхерд у коментарі SRF.

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За її словами, спочатку швейцарська сторона отримала запит від Берліна, а тепер – ще один від Праги.

Амхерд підкреслила, що Берн хоче зберегти певний запас танків, щоб гарантувати безпеку своєї країни.

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«Крім того, буде певна кількість танків, які нам не потрібні, і які можуть бути поставлені, якщо парламент вирішить їх списати», – заявила посадовиця.

Відомо, що Швейцарія має у своєму запасі 230 танків Leopard 2, із яких 134 перебувають на озброєнні, а решта 96 – зняті з нього. Однак за швейцарським законодавством, продавати іншим країнам можна лише ту військову техніку, яка вийшла з експлуатації, і такий статус для неї визначає парламент країни.

Нагадаємо, що вчора, 6 березня, після багатогодинних дебатів Швейцарія відхилила клопотання про реекспорт зброї, який дозволив би постачання Україні озброєння швейцарського виробництва. Причиною вчергове стала позиція нейтралітету.