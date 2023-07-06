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Лукашенко розповів, де зараз ховаються Пригожин і «вагнерівці»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Лукашенко розповів, де зараз ховаються Пригожин і «вагнерівці»
Диктатор Лукашенко стверджує, що «вагнерівці» перебувають у своїх таборах
фото з відкритих джерел

За словами білоруського диктатора, Євген Пригожин зараз нібито перебуває в Санкт-Петербурзі

Самопроголошений Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина немає на території Білорусі. Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

«Це компанія російська. Тому питання явно не до мене. Наскільки я поінформований, бійці перебувають у своїх таборах. Щодо Пригожина, він знаходиться в Пітері. На території Білорусі його немає», – розповів Лукашенко.

Лукашенко також розповів, що не бачить ризиків для Білорусі, якщо «вагнерівці» будуть розміщені в країні.

«Мене абсолютно не хвилює і не турбує, що у нас буде розміщена певна кількість цих бійців. Більше того, їх буде розміщено під певні умови. Головна умова: якщо нам потрібно буде задіяти цей підрозділ для оборони держави, він буде задіяний миттєво. І їхній досвід буде затребуваний», – сказав він.

Нагадаємо, що ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова. Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина і ПВК «Вагнера», а сам ватажок найманців поїде до Білорусі

Теги: Олександр Лукашенко Євген Пригожин Білорусь росія ПВК «Вагнер»

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