Лукашенко розповів, де зараз ховаються Пригожин і «вагнерівці»

За словами білоруського диктатора, Євген Пригожин зараз нібито перебуває в Санкт-Петербурзі

Самопроголошений Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина немає на території Білорусі. Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

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«Це компанія російська. Тому питання явно не до мене. Наскільки я поінформований, бійці перебувають у своїх таборах. Щодо Пригожина, він знаходиться в Пітері. На території Білорусі його немає», – розповів Лукашенко.

Лукашенко також розповів, що не бачить ризиків для Білорусі, якщо «вагнерівці» будуть розміщені в країні.

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«Мене абсолютно не хвилює і не турбує, що у нас буде розміщена певна кількість цих бійців. Більше того, їх буде розміщено під певні умови. Головна умова: якщо нам потрібно буде задіяти цей підрозділ для оборони держави, він буде задіяний миттєво. І їхній досвід буде затребуваний», – сказав він.

Нагадаємо, що ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова. Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина і ПВК «Вагнера», а сам ватажок найманців поїде до Білорусі.