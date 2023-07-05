«Київміськбуд» пояснив, як його президент став інвалідом і підкорив Еверест під час війни

Кушнір має третю групу інвалідності через онкологію (меланома) та періодично проходить обстеження, зокрема і за кордоном.

Після інформації у ЗМІ про виїзд президента «Київміськбуду» Ігора Кушніра за кордон через довідку про інвалідність та підкорення Евересту, пресслужба забудовника поспішила запевнити, що все відбулося законно. Про це пресслужба Кушніра повідомила у листі редакції «Цензор.нет».

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Зокрема зазначається, що Кушнір має третю групу інвалідності через онкологію (меланома) та періодично проходить обстеження, зокрема і за кордоном.

«Що зумовлює, у відповідності до закону, наявність інвалідності третьої групи та періодичні обстеження, у тому числі і за межами України. Йому було проведено низку операцій з видалення метастаз у різних органах та видалення самих внутрішніх органів. Водночас з цим, він є досвідченим альпіністом, який піднявся на два «восьми тисячника» та сім «семи тисячників», - йдеться в повідомленні.

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Пресслужба зазначила, що підкорення Евересту було мрією Кушніра, «яку йому вдалось здійснити лише у цьому році. Вони з дружиною підняли прапор України на найвищу вершину світу».

Нагадаємо, як стало відомо, президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір, який у травні 2023 року підкорив Еверест, покинув територію України через довідку про інвалідність.

Зазначимо, що Кушнір більше 10 років займає посаду президента «Київміськбуду». Bihus наголошує, що компанія на 80% належить місту Київ. На початку 2023-го вона призупинила будівельні роботи та просила про додаткове фінансування з бюджету.

Нагадаємо, що дружина президента «Київміськбуду» придбала у Франції віллу за €20 млн. Розташована вілла у містечку Вільфранш-сюр-Мер, поблизу Ніцци. Вілла має назву Cayo і площу у 850 квадратних метрів. Всередині 6 спалень та особистих ванних кімнат, велика вітальня у бежевих тонах, винний льох, простора кухня. Маєток розташовано на закритій території, площею у понад 5 000 квадратів. Тут також є басейн з панорамним видом на море, великий сад і гараж на вісім авто.