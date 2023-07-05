Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Київміськбуд» пояснив, як його президент став інвалідом і підкорив Еверест під час війни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Київміськбуд» пояснив, як його президент став інвалідом і підкорив Еверест під час війни
Кушнір більше 10 років займає посаду президента «Київміськбуду»
фото з відкритих джерел

Кушнір має третю групу інвалідності через онкологію (меланома) та періодично проходить обстеження, зокрема і за кордоном.

Після інформації у ЗМІ про виїзд президента «Київміськбуду» Ігора Кушніра за кордон через довідку про інвалідність та підкорення Евересту, пресслужба забудовника поспішила запевнити, що все відбулося законно. Про це пресслужба Кушніра повідомила у листі редакції «Цензор.нет».

Зокрема зазначається, що Кушнір має третю групу інвалідності через онкологію (меланома) та періодично проходить обстеження, зокрема і за кордоном.

«Що зумовлює, у відповідності до закону, наявність інвалідності третьої групи та періодичні обстеження, у тому числі і за межами України. Йому було проведено низку операцій з видалення метастаз у різних органах та видалення самих внутрішніх органів. Водночас з цим, він є досвідченим альпіністом, який піднявся на два «восьми тисячника» та сім «семи тисячників», - йдеться в повідомленні.

Пресслужба зазначила, що підкорення Евересту було мрією Кушніра, «яку йому вдалось здійснити лише у цьому році. Вони з дружиною підняли прапор України на найвищу вершину світу».

Нагадаємо, як стало відомо, президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір, який у травні 2023 року підкорив Еверест, покинув територію України через довідку про інвалідність.

Зазначимо, що Кушнір більше 10 років займає посаду президента «Київміськбуду». Bihus наголошує, що компанія на 80% належить місту Київ. На початку 2023-го вона призупинила будівельні роботи та просила про додаткове фінансування з бюджету.

Нагадаємо, що дружина президента «Київміськбуду» придбала у Франції віллу за €20 млн. Розташована вілла у містечку Вільфранш-сюр-Мер, поблизу Ніцци. Вілла має назву Cayo і площу у 850 квадратних метрів. Всередині 6 спалень та особистих ванних кімнат, велика вітальня у бежевих тонах, винний льох, простора кухня. Маєток розташовано на закритій території, площею у понад 5 000 квадратів. Тут також є басейн з панорамним видом на море, великий сад і гараж на вісім авто.

Теги: забудова фінансування Еверест президент Ігор Кушнір

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Арнольд Шварценеґґер вважає Трампа найгіршим президентом усіх часів
Шварценеґґер заявив, що хотів би очолити США
16 червня, 22:03
Зеленський створив нову військову адміністрацію на Харківщині
Зеленський створив нову військову адміністрацію на Харківщині
6 червня, 18:10
Розслідування підриву ГЕС та підготовка пілотів: Зеленський поспілкувався із Макроном
Розслідування підриву ГЕС та підготовка пілотів: Зеленський поспілкувався із Макроном
7 червня, 20:51
Уламки збитого «вагнерівцями» вертольота Ка-52
Дорогою на Москву «вагнерівці» збили шість російських вертольотів та літак
24 червня, 21:19
Шарль Мішель висловився щодо подій у РФ
ЄС знайшов своє пояснення заколоту у Росії
24 червня, 14:48
Сергій Гамалій вини не визнав і просив суд справу закрити
Голова ОВА, якого зняв Зеленський після протоколу за п’яну їзду, виграв суд
1 липня, 11:19
Іспанія підтримує зміцнення партнерства НАТО з Україною
Зеленський розповів, про що домовився з іспанським прем’єром Санчесом
1 липня, 17:26
Глава держави подякував союзникам за зброю. яка захищає українське небо
Зеленський обіцяє посилити українську систему ППО
3 липня, 21:49
Запрошення президенту України Володимиру Зеленському було надіслане болгарським урядом
Зеленський їде до Болгарії – ЗМІ
Вчора, 19:20

Події в Україні

У порту окупованого Бердянська пролунав вибух
У порту окупованого Бердянська пролунав вибух
«Київміськбуд» пояснив, як його президент став інвалідом і підкорив Еверест під час війни
«Київміськбуд» пояснив, як його президент став інвалідом і підкорив Еверест під час війни
Напруга довкола ЗАЕС: Гроссі не побачив ознак мінування
Напруга довкола ЗАЕС: Гроссі не побачив ознак мінування
ЗСУ повідомили про успіхи на Таврійському напрямку
ЗСУ повідомили про успіхи на Таврійському напрямку
Ексгенпрокурор Луценко більше не воюватиме через інвалідність
Ексгенпрокурор Луценко більше не воюватиме через інвалідність
«Нафтогаз» запустив у роботу три потужні свердловини
«Нафтогаз» запустив у роботу три потужні свердловини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Білоруська православна церква зробила пропозицію монахам із Лаври
30K
Предстоятель УГКЦ Святослав: Не можна відмовлятися від служби через релігійні переконання
25K
Ексгенпрокурор Луценко більше не воюватиме через інвалідність
14K
Британська авіація перехопила російський літак в Естонії (фото)
9682
Маленька війна великої корпорації: McDonald’s проти п’ятирічного Макара з України
7475
ЗСУ знищили станції радіоелектронної боротьби противника – Генштаб

Новини

«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
Сьогодні, 07:58
Спека та місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 липня
Сьогодні, 05:32
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:01
Пожежа у Підмосков'ї, звернення Зеленського до Байдена: головне за ніч
Вчора, 07:07
Важкі бої тривають на чотирьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:59
Навчання українських льотчиків на F-16 досі не почалися – Кулеба
Вчора, 06:12

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту