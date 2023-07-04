The New York Times: Путіна чекають нові заколоти

Експерти вважають, що реакція Путіна на бунт Пригожина була занадто м'якою і більше нагадує пряник, аніж батіг

Російський диктатор Володимир Путін, який після бунту Пригожина надав силовикам більше грошей та повноважень, ризикує у майбутньому зіштовхнутись з новими заколотами. Про це пише The New York Times.

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Як зазначає видання, Путін останні роки занадто багато уваги приділяв власній охороні та силовим структурам. Він збільшував їм виплати та повноваження. Саме це може створити проблеми у майбутньому, бо всередині цих структур можуть спокуситися і влаштувати власний бунт.

Експерти вважають, що реакція Путіна на бунт Пригожина була занадто м'якою і більше нагадує пряник, аніж батіг. Окрім цього нещодавно Путін влаштував у Кремлі церемонію для сил безпеки. Окрім того, військовим, поліції та іншим працівникам силових структур призначили офіційну надбавку у 10,5%.

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«Цілком можливо, що, дивлячись на те, як розвивався заколот Пригожина, деякі інші гравці у спецслужбах побачать для себе це, скажімо так, більш вірогідним напрямком дій, ніж було до досвіду Пригожина. … Короткостроково Путін тут переміг. Але в довгостроковій перспективі це ситуація, яка дестабілізує», – вважає професор політології Європейського університету в Санкт-Петербурзі Григорій Голосов.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.