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The New York Times: Путіна чекають нові заколоти

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
The New York Times: Путіна чекають нові заколоти
Нещодавно Путін влаштував у Кремлі церемонію для сил безпеки
фото з відкритих джерел

Експерти вважають, що реакція Путіна на бунт Пригожина була занадто м'якою і більше нагадує пряник, аніж батіг

Російський диктатор Володимир Путін, який після бунту Пригожина надав силовикам більше грошей та повноважень, ризикує у майбутньому зіштовхнутись з новими заколотами. Про це пише The New York Times.

Як зазначає видання, Путін останні роки занадто багато уваги приділяв власній охороні та силовим структурам. Він збільшував їм виплати та повноваження. Саме це може створити проблеми у майбутньому, бо всередині цих структур можуть спокуситися і влаштувати власний бунт.

Експерти вважають, що реакція Путіна на бунт Пригожина була занадто м'якою і більше нагадує пряник, аніж батіг. Окрім цього нещодавно Путін влаштував у Кремлі церемонію для сил безпеки. Окрім того, військовим, поліції та іншим працівникам силових структур призначили офіційну надбавку у 10,5%.

«Цілком можливо, що, дивлячись на те, як розвивався заколот Пригожина, деякі інші гравці у спецслужбах побачать для себе це, скажімо так, більш вірогідним напрямком дій, ніж було до досвіду Пригожина. … Короткостроково Путін тут переміг. Але в довгостроковій перспективі це ситуація, яка дестабілізує», – вважає професор політології Європейського університету в Санкт-Петербурзі Григорій Голосов.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

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Теги: Міноборони путін диктатор Євген Пригожин ПВК «Вагнер» війна

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