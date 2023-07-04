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Парламентська Асамблея ОБСЄ визнала Росію спонсором тероризму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Парламентська Асамблея ОБСЄ визнала Росію спонсором тероризму
У декларації йдеться про те, що держави-члени ОБСЄ мають вжити заходів проти ПВК «Вагнер»
фото: Євгенія Кравчук/Facebook

Дії ПВК «Вагнер» від імені російського уряду можуть бути справедливо охарактеризовані як терористичні

Сьогодні, 4 липня, Парламентська Асамблеї ОБСЄ визнала Російську Федерацію державою спонсором-тероризму, а ПВК «Вагнер» – терористичною організацією. Про це повідомила член української делегації в ОБСЄ, заступниця голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Євгенія Кравчук.

Кравчук зазначила, що у вівторок члени Парламентської Асамблеї ОБСЄ ухвалили підсумкову декларацію. За її словами, у документі йдеться про те, що тероризм становить одну з найбільших загроз міжнародному миру та безпеці, а дії ПВК «Вагнер» від імені російського уряду можуть бути справедливо охарактеризовані як терористичні. У цьому контексті наголошується, що президент Росії Володимир Путін особисто визнав, що «Група Вагнера» була «повністю фінансована» РФ.

Окрім того, Кравчук підкреслила, що в декларації йдеться про те, що держави-члени ОБСЄ мають вжити заходів проти ПВК «Вагнер», її афілійованих та правонаступницьких структур, у тому числі шляхом оголошення їх терористичною організацією.

«Найголовніше – (ПА ОБСЄ – ред.) закликає держав-членів посилювати міжнародні норми, які чітко визнають: терористичний характер «Групи Вагнера» та її дій; відповідальність Російської Федерації, як держави-спонсора цієї терористичної організації; неприпустимість залучення таких суб'єктів у міждержавні відносини», – додала член української делегації в ПА ОБСЄ.

Євгенія Кравчук наголосила, що таке формулювання вперше закріплене в офіційному документі міжнародної організації.

«До речі, аналогічний термін «state sponsor of terrorism» знає і законодавство США, які також є членом ОБСЄ. Маю надію, що це рішення стане каталізатором визнання держави-агресора спонсором тероризму не лише в США, а й у всьому світі. Адже тероризм не має залишатися поза увагою та справедливим покаранням», – резюмувала народний депутат.

До відома, літня сесія ПА ОБСЄ тривала впродовж 30 червня – 4 липня у Ванкувері (Канада).

У межах сесії ПА ОБСЄ ухвалила рішення про створення спеціального комітету з питань України для консультацій між парламентарями 57 країн-учасниць щодо допомоги українцям через вторгнення Росії.

Раніше повідомлялося, що у конгрес США внесли законопроєкт про визнання РФ країною-спонсором тероризму – ініціативу підтримали представники обох партій. 

Теги: росія ОБСЄ Канада депутат путін тероризм президент Євгенія Кравчук

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