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Вадим Денисенко Журналіст

Виступ Путіна. Що зміниться в РФ?

glavcom.ua
Російський диктатор загнав себе у важке становище
скріншот з відео

Головне питання – збереження чи не збереження Пригожиним бізнесів в Африці

1. Путін побоявся змінювати систему і робити кадрові чистки. Система буде переходити в режим репресій проти стрілочників. Крупну рибу ніхто не буде чіпати.

2. Єдиним ворогом оголошено Пригожина і по всій країні почнуть ловити стрілочників-пригожинців. При цьому, Пригожин залишив за собою право говорити. Його вчорашній виступ – це початок виборчої кампанії. Зрештою, йому не залишили вибору: або смерть або політика. І маховик репресій може якраз допомогти йому.

3. Чи допустять його до виборів? Система зробить все від себе залежне, щоб формально не допустити, проте, він запустив маховик «пошуку справедливості», який, в теорії, може призвести до протестів.

4. Головне питання – збереження чи не збереження пригожиним бізнесів в Африці. Якщо він їх збереже, він має всі шанси на політичне майбутнє.

5. На фронті ці процеси поки проявляться мінімально. На жаль. Але в разі прийняття подальших неправильних рішень, а вони будуть, невдоволення середньої ланки російської армії буде тільки рости

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін Євген Пригожин війна росія

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Вадим Денисенко

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