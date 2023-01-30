Джонсон розповів про погрози ракетним ударом від Путіна: Кремль відреагував    

Пєсков: «Те, що сказав пан Джонсон, – це брехня»

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков звинуватив Бориса Джонсона у брехні. Він прокоментував заяви Джонсона про те, що напередодні вторгнення в Україну Путін погрожував йому ракетним ударом. Пєскова цитують пропагандистські ЗМІ.

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«Те, що сказав пан Джонсон, – це неправда. Точніше, це брехня. Більше того, я вам скажу, це чи свідома брехня, тоді потрібно (запитати - Ред.), з якою метою він обрав такий варіант викладу. Або це було несвідомо і фактично він не зрозумів, про що з ним говорив президент Путін. Тоді стає не по собі за співрозмовників нашого президента», – сказав речник Путіна.

Нагадаємо, раніше колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що російський диктатор Путін напередодні вторгнення РФ в Україну погрожував йому ракетним ударом.За словами тодішнього очільника британського уряду, тон його співрозмовника був спокійний, навіть відчужений. Неможливо було зрозуміти, чи була погроза Путіна справжньою. Однак, враховуючи попередні напади Росії на Велику Британію (востаннє в Солсбері у 2018 році), будь-яка загроза з боку російського лідера, якою б легковажною була вона, сприймалася Борисом Джонсоном серйозно.