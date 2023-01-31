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Терорист Гіркін влаштував істерику через заяви про успіхи росіян на Донбасі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Терорист Гіркін влаштував істерику через заяви про успіхи росіян на Донбасі
Окупант зазначив, що наступ «зав'язнув» через великі втрати в штурмових частинах піхоти
фото з відкритих джерел

За даними ватажка бойовиків «ДНР», запеклі бої в районі села Водяне – південніше Авдіївки – не принесли рішучого успіху РФ

Колишній ватажок бойовиків «ДНР» Ігор Гіркин заперечив успіхи окупантів на Донбасі. За його даними, наступ РФ у Мар'їнці припинено.

«Незважаючи на всі гучні заяви про те, що «ось-ось» - повністю звільнити селище до кінця січня так і не вдалося», – написав росіянин в Telegram.

За його даними, запеклі бої в районі села Водяне – південніше Авдіївки – також не принесли рішучого успіху ЗС РФ.

«Під Вугледаром бравурні заяви про прорив безпосередньо в смт очікувано виявилися брехнею (очікувано тому, що про це голосніше за всіх кричав Дениска Пушилін – а він фахівець саме і тільки з брехні, злодійства і шахрайства). Давно перетворене в єдину фортецю селище, що являти собою компактний мікрорайон висотних будинків посеред суцільних рівних полів, – взяти «наскоком» не вдалося», – додав Гіркін.

«Стрілок» зазначив, що наступ окупантів «зав'язнув» через великі втрати в штурмових частинах піхоти, брак артилерійських боєприпасів і – в цілому – слабку технічну підтримку атакуючих частин і їх низьку укомплектованість особовим складом.

Раніше терорист та воєнний злочинець Ігор Гіркін-Стрєлков розкритикував вище воєнне командування Росії та самого Володимира Путіна

Нагадаємо, противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському та Запорізькому напрямках - обороняє раніше захоплені рубежі. Відзначається зневіра особового складу підрозділів російської федерації у рішеннях власного військово-політичного керівництва та виснаження особового складу від інтенсивності бойових дій.

Теги: Донбас війна Ігор Гіркін наступ втрати Telegram

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