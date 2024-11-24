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Війну в Україні можна завершити 2025 року: відомий дипломат розповів, що для цього потрібно

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Війну в Україні можна завершити 2025 року: відомий дипломат розповів, що для цього потрібно
Посол Мельник вважає, що війну можна завершити в 2025 році
фото: Сухопутні війська ЗС України/Telegram

Вступ Дональда Трампа на посаду президента США – це новий крок для України

Війну в Україні реально завершити вже в 2025 році, але для цього потрібно створювати передумови, вважає посол України в Бразилії Андрій Мельник. За його словами, нинішня дипломатія України протягом повномасштабної війни має одну серйозну проблему – розпорошення ресурсів.

«Тобто ми продовжуємо жити, звісно, в модусі війни, але ми не концентруємо, як кажуть, усю силу ... там, де справді вона принесе позитивний результат. Сполучені Штати, Німеччина, ЄС – це має бути із застосуванням усього арсеналу наявного, який у нас є», – зазначив він в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Мельник заявив, що якщо Україна «кине всі сили саме на ці напрямки», то в нього є відчуття, що саме у 2025 році війна закінчиться. І наголосив, що на нас чекає щось подібне до «нового світового порядку», який був створений після програшу Франції в наполеонівських війнах.

Також Мельник зазначив, що вступ Дональда Трампа на посаду президента США – це новий крок для України.

«Може, я помиляюся, але це моє принаймні особисте відчуття, що нова адміністрація США не залишить напризволяще Україну з різних причин», – заявив він.

За словами дипломата, Трамп прагне відновити славу США і увійти в літопис історії як один із найуспішніших президентів цієї країни. Тому він буде сфокусований на кардинальному посиленні впливу Сполучених Штатів у світі.

Наразі Україна має шанс налагодити контакт із майбутніми представниками адміністрації президента США, поки вона перебуває в процесі формування.

Раніше колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що завершення бойових дій у 2025 році можливе, але, ймовірніше, вдасться лише заморозити конфлікт або знизити його інтенсивність

Також президент України Володимир зеленський заявив, що ситуація на полі бою створює можливість закінчити війну у 2025 році.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна у листопаді закінчить роботу над документом, який міститиме умови для справедливого завершення війни з Росією.

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Теги: Павло Клімкін Україна Андрій Мельник посол радіо війна Свобода міністр Німеччина дипломатія конфлікт

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