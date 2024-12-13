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Асад збрехав соратникам про допомогу з Росії і приховав втечу від рідного брата – Reuters

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Асад збрехав соратникам про допомогу з Росії і приховав втечу від рідного брата – Reuters
Сирійський диктатор хотів утекти в ОАЕ, але там відмовилися його прийняти, побоюючись міжнародної реакції
фото: Reuters

Асад не повідомив про план втечі навіть своєму молодшому братові

Сирійський диктатор Башар Асад тримав у таємниці від помічників, чиновників і навіть родичів свій план втечі з країни. Про це повідомляє агентство Reuters у п’ятницю, 13 грудня, з посиланням на обізнаних співрозмовників.

Як ідеться в матеріалі, за кілька годин до втечі в Москву 7 грудня Асад брав участь у зустрічі з приблизно 30 командирами армії і служб безпеки в міністерстві оборони. Він запевнив присутніх, що російська військова допомога вже в дорозі, і закликав сухопутні війська «триматися».

Як розповів помічник із найближчого оточення Асада, після роботи диктатор заявив главі свого офісу, що їде додому, але натомість вирушив в аеропорт. Асад також зателефонував своїй медіаконсультантці Бутайні Шаабан і попросив приїхати до нього додому, щоб написати промову. Та приїхала, але вдома нікого не було.

За словами трьох співрозмовників Reuters, Асад не сказав про план втечі навіть своєму молодшому братові Махеру, командувачу елітної 4-ї бронетанкової дивізії армії. Зрештою Махер на вертольоті вилетів в Ірак, а звідти в Росію.

Двоюрідні брати Асада по материнській лінії, Ехаб і Ейад Махлуфи, теж залишилися в країні після падіння Дамаска перед повстанцями, розповіли джерела агентства. Вони намагалися втекти до Лівану на машині, але потрапили в засідку повстанців, які застрелили Ехаба і поранили Ейада.

Сам Асад втік із Дамаска на літаку рано вранці 8 грудня, пролетівши поза досяжністю радарів із вимкненим транспондером. Він вилетів на російську авіабазу Хмеймім у сирійській Латакії, а звідти – до Москви. Джерела Reuters розповіли, що там на нього вже чекали дружина Асма і троє дітей. Судячи з фото і відео, які повстанці публікували з палацу Асада після його втечі, сім'я тікала поспіхом, залишивши їжу на плиті та сімейні фотоальбоми.

Як ідеться в матеріалі, спочатку Асад хотів утекти в ОАЕ, але там відмовилися його прийняти, побоюючись міжнародної реакції. Водночас Москва була «не готова відмовитися від Асада», хоча й не хотіла втручатися у воєнні дії, заявило російське дипломатичне джерело журналістів.

Організацією безпечного виїзду диктатора займався очільник МЗС РФ Сергій Лавров, який 7−8 грудня перебував на форумі в Досі й Катарі та залучив Туреччину і Катар, щоб ті використали свої зв’язки з ХТШ. Росія також координувала свої дії з сусідніми державами, щоб ті не перехопили й не атакували літак з Асадом на борту.

Співрозмовники Reuters також розповіли, що Асаду раніше чітко дали зрозуміти, що йому не варто очікувати на допомогу від Росії або Ірану в боротьбі з повстанцями. Три регіональні джерела заявили, що Асад відвідав Москву 28 листопада, наступного дня після початку операції повстанців, але в Кремлі не відповіли на його заклики про військове втручання.

Глава закордонної опозиції Сирії Хаді аль-Бахра з посиланням на джерело в близькому оточенні Асада і регіонального чиновника заявив, що диктатор збрехав своїм соратникам про результати поїздки в Москву і запевнив, що Росія надасть військову допомогу Сирії.

Нагадаємо, у Сирії повстанці захопили Дамаск і оголосили про повалення режиму Башара Асада, який перебував при владі майже чверть століття.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін відмовився направити сирійських найманців з тимчасово окупованих територій України на допомогу регулярній армії Башара Асада. Це призвело до втрати диктатором контролю над Сирією.

Згодом стало відомо, що українська розвідка чотири-п'ять тижнів тому відправила близько 20 досвідчених операторів безпілотників і близько 150 Fpv-дронів повстанцям у Сирії.

До слова, США задумалися про виключення угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» («ХТШ») зі списку терористичних організацій. Бійці «ХТШ» очолили повалення режиму Башара Асада в Сирії Сирійська опозиція ввійшла в столицю Дамаск і скинула режим Асада.

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Теги: росія військова допомога диктатор дружина відео Катар аеропорт Башар Асад літак Сергій Лавров Сирія Москва

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