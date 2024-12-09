Що зараз відбувається у Сирії? Прем'єр країни дав пояснення

Прем'єр назвав ситуацію у Дамаску «стабільною»

Народ у Сирії втомився, а доля сирійської армії незрозуміла і залежатиме від рішень нового командування. Про це телеканалу Sky News Arabia заявив прем'єр-міністр Сирії Мухаммед Газі аль-Джалялі.

Мухаммед Газі аль-Джалялі заявив, що «Башар Асад одноосібно ухвалював зовнішньополітичні рішення, і вони не обговорювалися з нами». Він зазначив, що подальша зовнішня політика «буде розроблена партією, яка прийде до влади».

Коментуючи поточну ситуацію, прем'єр назвав першорядним завданням «зміцнення безпеки» в країні, додавши, що «сирійський народ втомився за останні роки». Він також зазначив, що ситуація з безпекою на вулицях Дамаска «стабільна».

Мухаммед Газі аль-Джалялі додав: «Більшість міністрів в Дамаску і виконують роботу зі своїх кабінетів». Він продовжив: «Ми готові надати допомогу в передачі всіх документів. Ми прагнемо зробити перехідний етап швидким і гладким».

Що стосується майбутнього армії країни, він був лаконічним. «У мене немає відповіді на питання про долю сирійської армії. Це залежатиме від того, хто прийме на себе командування», – зазначив аль-Джалялі.

До слова, Туреччина надасть усебічну підтримку Сирії у перехідний період після звільнення з посади президента арабської країни Башара Асада. Видання називає три пріоритетні напрямки політики Анкари на сирійському напрямі: будівництво нової Сирії, протидія терористичній Робочій партії Курдистану (PПK) та її сирійському відгалуженню – «Силам народної самооборони», забезпечення повернення на батьківщину сирійських біженців. За даними МВС Туреччини, у країні налічується 2,9 млн сирійців.

До того ж близько пів року тому сирійські повстанці повідомили Туреччину про свої плани повалити режим Башара Асада. Анкара мовчки схвалила ці дії, однак офіційно відмовилася від підтримки наступу.

До цього Кремль звертався до Туреччини за підтримкою для безпечного виходу російського військового контингенту із Сирії. Росія звернулася до Туреччини за підтримкою для безпечного виходу російських військ із Сирії. Схоже на те, що вони виведуть своїх солдатів з регіону, за винятком військово-морської бази Тартус та авіабази Хмеймім

Нагадаємо, 27 листопада озброєні опозиційні формування розпочали масштабний наступ на позиції сирійської армії у провінціях Алеппо та Ідліб. До вечора 7 грудня вони захопили кілька великих міст (Алеппо, Хаму, Дераа та Хомс), а 8 грудня увійшли до Дамаску, підрозділи сирійських урядових сил покинули місто. Глава сирійського уряду аль-Джалялі висловив готовність до мирної передачі влади в республіці. Як зазначалося в заяві МЗС РФ, Башар Асад залишив пост президента Сирії та залишив країну, давши вказівку передати владу мирним шляхом.