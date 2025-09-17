Головна Світ Політика
search button user button menu button

У США розкрито мотив убивства активіста Чарлі Кірка

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
У США розкрито мотив убивства активіста Чарлі Кірка
Підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка постав перед судом
фото: USA Today

Обвинувачений у вбивстві активіста Чарлі Кірка пояснив мотив убивства

Окружний прокурор штату Юта Джефф Грей повідомив, що підозрюваний у вбивстві правого активіста Чарлі Кірка, Тайлер Джеймс Робінсон, пояснив свій мотив «ненавистю». Як заявив прокурор, Робінсон вважав Кірка джерелом «зла», якого, на його думку, «навколо занадто багато». Йдеться йде про критику Кірком ЛГБТ. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC.

У американському штаті Юта відбулося перше судове засідання у справі Тайлера Джеймса Робінсона, якого звинувачують у вбивстві правого активіста Чарлі Кірка. Прокурори висунули сім звинувачень і заявили, що вимагатимуть смертної кари для підозрюваного.

Під час слухання, що проходило у форматі відеоконференції, Робінсон був одягнений у спеціальний жилет, призначений для запобігання самопошкодженню. Раніше окружний прокурор Юти Джефф Грей повідомляв, що підозрюваний мав намір накласти на себе руки, перш ніж здатися поліції.

За даними слідства, Робінсон спочатку планував приховати злочин. Про це свідчить його листування з сусідом-трансгендером, з яким він мав романтичні стосунки.

«Якщо чесно, я сподівався зберегти це в таємниці до смерті в старості. Шкода, що залучив тебе до всього цього», – написав Робінсон у повідомленні.

Слідство триває. Окружний прокурор Джефф Грей запевнив, що всі обставини злочину будуть ретельно вивчені.

Під час засідання суддя оголосив, що доходи Робінсона настільки низькі, що він має право на державного адвоката. Його річний дохід не перевищує $23 475, що дозволяє йому отримати правову допомогу за рахунок держави. Захисник буде призначений до 29 вересня, коли відбудеться наступне слухання.

Раніше прокурори штату Юта оголосили, що вимагатимуть смертної кари для Тайлера Робінсона, обвинуваченого у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка, та оприлюднили нові подробиці справи, зокрема текстові повідомлення, в яких він нібито зізнався у скоєному.

Відомо також, що після арешту Робінсона його мати повідомила слідчим: протягом останнього року син став «більш політизованим і підтримував права ЛГБТ».

За словами прокурорів, у сім’ї часто виникали суперечки через різні політичні погляди, особливо між Робінсоном та його батьком.

Батько підозрюваного, за словами Робінсона, був завзятим прихильником MAGA – політичного руху Дональда Трампа, який розшифровується як Make America Great Again. Як відомо, Робінсон негативно ставився до нинішнього президента США.

Мати підозрюваного також розповіла, що син називав захід Кірка в Університеті долини Юти «дурним місцем для виступу» та звинувачував його у «поширенні ненависті».

Нагадаємо, у 31-річного Кірка стріляли у середу під час його виступу в університеті у місті Орем (штат Юта). Він помер у лікарні від отриманого поранення. Раніше було затримано і після допиту звільнено двох людей, які підозрювалися у вбивстві. За версією слідства, підозрюваний стріляв з даху будівлі, розташованої поряд із місцем виступу Кірка.

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Байден зазнає фінансових труднощів і веде скромне життя – WSJ
Байден зазнає фінансових труднощів і веде скромне життя – WSJ
У США розкрито мотив убивства активіста Чарлі Кірка
У США розкрито мотив убивства активіста Чарлі Кірка
Один з найдавніших соратників Путіна йде у відставку – російські ЗМІ
Один з найдавніших соратників Путіна йде у відставку – російські ЗМІ
Польща депортує українця, який запустив дрон над урядовими будівлями
Польща депортує українця, який запустив дрон над урядовими будівлями
Трамп прибув на зустріч з британським королем Чарльзом III
Трамп прибув на зустріч з британським королем Чарльзом III
Японська партія оголосила, що її очолюватиме штучний інтелект
Японська партія оголосила, що її очолюватиме штучний інтелект

Новини

Зеленський наступного тижня полетить у США
Сьогодні, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Вчора, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:01

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua