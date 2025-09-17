У США розкрито мотив убивства активіста Чарлі Кірка

Обвинувачений у вбивстві активіста Чарлі Кірка пояснив мотив убивства

Окружний прокурор штату Юта Джефф Грей повідомив, що підозрюваний у вбивстві правого активіста Чарлі Кірка, Тайлер Джеймс Робінсон, пояснив свій мотив «ненавистю». Як заявив прокурор, Робінсон вважав Кірка джерелом «зла», якого, на його думку, «навколо занадто багато». Йдеться йде про критику Кірком ЛГБТ. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC.

У американському штаті Юта відбулося перше судове засідання у справі Тайлера Джеймса Робінсона, якого звинувачують у вбивстві правого активіста Чарлі Кірка. Прокурори висунули сім звинувачень і заявили, що вимагатимуть смертної кари для підозрюваного.

Під час слухання, що проходило у форматі відеоконференції, Робінсон був одягнений у спеціальний жилет, призначений для запобігання самопошкодженню. Раніше окружний прокурор Юти Джефф Грей повідомляв, що підозрюваний мав намір накласти на себе руки, перш ніж здатися поліції.

За даними слідства, Робінсон спочатку планував приховати злочин. Про це свідчить його листування з сусідом-трансгендером, з яким він мав романтичні стосунки.

«Якщо чесно, я сподівався зберегти це в таємниці до смерті в старості. Шкода, що залучив тебе до всього цього», – написав Робінсон у повідомленні.

Слідство триває. Окружний прокурор Джефф Грей запевнив, що всі обставини злочину будуть ретельно вивчені.

Під час засідання суддя оголосив, що доходи Робінсона настільки низькі, що він має право на державного адвоката. Його річний дохід не перевищує $23 475, що дозволяє йому отримати правову допомогу за рахунок держави. Захисник буде призначений до 29 вересня, коли відбудеться наступне слухання.

Раніше прокурори штату Юта оголосили, що вимагатимуть смертної кари для Тайлера Робінсона, обвинуваченого у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка, та оприлюднили нові подробиці справи, зокрема текстові повідомлення, в яких він нібито зізнався у скоєному.

Відомо також, що після арешту Робінсона його мати повідомила слідчим: протягом останнього року син став «більш політизованим і підтримував права ЛГБТ».

За словами прокурорів, у сім’ї часто виникали суперечки через різні політичні погляди, особливо між Робінсоном та його батьком.

Батько підозрюваного, за словами Робінсона, був завзятим прихильником MAGA – політичного руху Дональда Трампа, який розшифровується як Make America Great Again. Як відомо, Робінсон негативно ставився до нинішнього президента США.

Мати підозрюваного також розповіла, що син називав захід Кірка в Університеті долини Юти «дурним місцем для виступу» та звинувачував його у «поширенні ненависті».

Нагадаємо, у 31-річного Кірка стріляли у середу під час його виступу в університеті у місті Орем (штат Юта). Він помер у лікарні від отриманого поранення. Раніше було затримано і після допиту звільнено двох людей, які підозрювалися у вбивстві. За версією слідства, підозрюваний стріляв з даху будівлі, розташованої поряд із місцем виступу Кірка.