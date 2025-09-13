Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Вбивство Чарлі Кірка: губернатор штату назавав дату оголошення звинувачень підозрюваному

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Вбивство Чарлі Кірка: губернатор штату назавав дату оголошення звинувачень підозрюваному
Чарлі Кірк, співзасновник групи Turning Point USA, був застрелений одним пострілом з гвинтівки
колаж: glavcom.ua

В Юті заарештовано підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка

У США поліція заарештувала Тайлера Робінсона, 22-річного студента, якого підозрюють у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка. За словами губернатора штату Юта Спенсера Кокса, офіційні звинувачення будуть висунуті наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters

Робінсона затримали через 33 години після злочину. До правоохоронців звернулися родич та друг сім’ї, яким підозрюваний зізнався у скоєному. Записи з камер відеоспостереження та дані з його профілю в Discord також допомогли слідчим.

Чарлі Кірк, співзасновник групи Turning Point USA, був застрелений одним пострілом з гвинтівки з даху під час публічного заходу в Університеті долини Юти. Зброю знайшли неподалік від місця події.

Губернатор Кокс назвав вбивство «вододілом в американській історії». На гільзах, знайдених на місці злочину, були написи «Тут фашист!» і «ловля!». За словами родича, Робінсон став більш політично активним і висловлював неприязнь до Кірка та його поглядів.

Вбивство викликало широке обговорення політичного насильства в США. Деякі республіканці звинувачують у трагедії лібералів, тоді як демократи вказують на агресивну риторику самого Дональда Трампа. Експерти зазначають, що подібні акти насильства часто скоюються людьми з еклектичними переконаннями та психічними проблемами, а їх ідеологія може не мати чітких меж.

Як відомо, міністр оборони США Піт Гегсет попередив військових і цивільних працівників Пентагону, що відомство відстежує будь-які їхні коментарі, які схвалюють або висміюють вбивство консервативного активіста Чарлі Кірка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Hill.

«Ми дуже уважно стежимо за всім цим – і негайно розглянемо. Це абсолютно неприйнятно», – написав Гегсет у соцмережах.

Ця заява стала відповіддю на слова головного речника Пентагону Шона Парнелла, який раніше назвав неприпустимим, коли працівники Міністерства оборони висловлюють радість з приводу вбивства співвітчизника.

Читайте також:

Теги: США вбивство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вбивство Чарлі Кірка. ФБР шукає кілера по фото і призначило винагороду за допомогу
Вбивство Чарлі Кірка. ФБР шукає кілера по фото і призначило винагороду за допомогу
Вчора, 08:10
Декарлоса Брауна підозрюється у жорстокому вбивстві біженки з України
Вбивство українки в США: підозрюваний назвав причину нападу
11 вересня, 20:58
Раніше апеляційний суд визнав більшість мит американського президента незаконними
Верховний суд США розгляне законність введення Трампом масштабних тарифів
10 вересня, 06:33
Юридична команда Трампа назвала справу «полюванням на відьом»
Більше $80 млн: Трампу доведеться заплатити штраф за наклеп на журналістку
9 вересня, 03:45
Хімічна пожежа на заводі PBTT у Ньюбурзі
У США внаслідок вибухів на хімічному заводі спалахнула пожежа
7 вересня, 01:18
«Драконівські» мита Трампа є покаранням саме за незговірливість Індії
Трамп карає Індію тарифами через образу на Моді – NYT
30 серпня, 23:48
Єрмак поінформував Стіва Віткоффа про злочини війни
Українська делегація провела зустріч зі спецпредставником Трампа
29 серпня, 17:30
У ніч на 21 серпня російська ракета влучила в великий американський завод з виробництва електроніки у Мукачеві
Президент торговельної палати США в Україні звернувся до Трампа після удару по Flex
22 серпня, 02:17
Чоловік понесе покарання за те, що застрелив собаку на Київщині
На Київщині чоловік застрелив сусідського собаку: що йому загрожує
13 серпня, 14:52

Соціум

Вбивство Чарлі Кірка: губернатор штату назавав дату оголошення звинувачень підозрюваному
Вбивство Чарлі Кірка: губернатор штату назавав дату оголошення звинувачень підозрюваному
У Болгарії на узбережжі Чорного моря знайшли військовий дрон
У Болгарії на узбережжі Чорного моря знайшли військовий дрон
Новий землетрус на Камчатці: росіян може накрити цунамі (відео)
Новий землетрус на Камчатці: росіян може накрити цунамі (відео)
Число білорусів, які служать в армії РФ, значно зросло
Число білорусів, які служать в армії РФ, значно зросло
Німеччина вимагає посилити обмеження на видачу віз росіянам
Німеччина вимагає посилити обмеження на видачу віз росіянам
США відстежуватимуть коментарі працівників Пентагону, які схвалюють вбивство Чарлі Кірка
США відстежуватимуть коментарі працівників Пентагону, які схвалюють вбивство Чарлі Кірка

Новини

Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
Сьогодні, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
Сьогодні, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua