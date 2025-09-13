Вбивство Чарлі Кірка: губернатор штату назавав дату оголошення звинувачень підозрюваному

В Юті заарештовано підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка

У США поліція заарештувала Тайлера Робінсона, 22-річного студента, якого підозрюють у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка. За словами губернатора штату Юта Спенсера Кокса, офіційні звинувачення будуть висунуті наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters

Робінсона затримали через 33 години після злочину. До правоохоронців звернулися родич та друг сім’ї, яким підозрюваний зізнався у скоєному. Записи з камер відеоспостереження та дані з його профілю в Discord також допомогли слідчим.

Чарлі Кірк, співзасновник групи Turning Point USA, був застрелений одним пострілом з гвинтівки з даху під час публічного заходу в Університеті долини Юти. Зброю знайшли неподалік від місця події.

Губернатор Кокс назвав вбивство «вододілом в американській історії». На гільзах, знайдених на місці злочину, були написи «Тут фашист!» і «ловля!». За словами родича, Робінсон став більш політично активним і висловлював неприязнь до Кірка та його поглядів.

Вбивство викликало широке обговорення політичного насильства в США. Деякі республіканці звинувачують у трагедії лібералів, тоді як демократи вказують на агресивну риторику самого Дональда Трампа. Експерти зазначають, що подібні акти насильства часто скоюються людьми з еклектичними переконаннями та психічними проблемами, а їх ідеологія може не мати чітких меж.

Як відомо, міністр оборони США Піт Гегсет попередив військових і цивільних працівників Пентагону, що відомство відстежує будь-які їхні коментарі, які схвалюють або висміюють вбивство консервативного активіста Чарлі Кірка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Hill.

«Ми дуже уважно стежимо за всім цим – і негайно розглянемо. Це абсолютно неприйнятно», – написав Гегсет у соцмережах.

Ця заява стала відповіддю на слова головного речника Пентагону Шона Парнелла, який раніше назвав неприпустимим, коли працівники Міністерства оборони висловлюють радість з приводу вбивства співвітчизника.