Світ Соціум
Підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка перебуває під посиленим наглядом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка перебуває під посиленим наглядом
Тайлер Робінсон, підозрюваний у вбивстві політичного активіста Чарлі Кірка
фото: соціальні мережі

Тайлер Робінсон, якого підозрюють у вбивсті Чарлі Кірка, утримують у спеціальному блоці, де співробітники в'язниці округу Юта можуть пильно за ним стежити

Тайлер Робінсон, якого підозрюють у вбивстві американського активіста Чарлі Кірка, перебуває під «особливим наглядом» у в’язниці округу Юта. За даними CNN та Fox News, такі заходи діятимуть до завершення оцінки його психічного здоров'я, інформує «Главком».

За словами сержанта Рая Ормонда з офісу шерифа, Робінсона утримують у спеціальному блоці, де співробітники можуть пильно за ним стежити. Підозрюваний перебуватиме під посиленим наглядом, допоки психіатри не проведуть оцінку його стану. Цей процес може тривати кілька днів. Після отримання позитивного висновку, для Робінсона оберуть відповідне місце утримання.

Сержант Ормонд зазначив, що запобіжні заходи є стандартною процедурою у випадках із серйозними звинуваченнями або потенційними поведінковими проблемами. Хоча конкретних суїцидальних висловлювань від підозрюваного не надходило, він все одно буде під постійним наглядом психіатрів, лікарів та персоналу в'язниці.

Як відомо, поліцейські заарештували Робінсона через 33 години після вбивства. Його помістили під варту без права внесення застави за попередніми звинуваченнями у вбивстві, використанні вогнепальної зброї та перешкоджанні правосуддю.

Нагадаємо, у 31-річного Кірка стріляли у середу під час його виступу в університеті у місті Орем (штат Юта). Він помер у лікарні від отриманого поранення. Раніше було затримано і після допиту звільнено двох людей, які підозрювалися у вбивстві. За версією слідства, підозрюваний стріляв з даху будівлі, розташованої поряд із місцем виступу Кірка.

До слова, президент США Дональд Трамп оголосив про намір посмертно відзначити Чарлі Кірка президентською медаллю Свободи. 

Пізніше стало відомо, що секретна служба США, яка відповідає за охорону перших осіб держави, ухвалила рішення посилити заходи безпеки під час подій за участю президента Дональда Трампа через вбивство у штаті Юта активіста консервативних поглядів Чарлі Кірка. 

Як повідомлялося, 31-річний Чарлі Кірк був одним із найвпливовіших голосів правого руху MAGA. Він мав мільйони підписників у соцмережах і є автором бестселера «Доктрина MAGA». Активіст був відомий своєю різкою критикою України та американської допомоги Києву. Він вважав війну «нескінченною» і заявляв, що Україна не зможе перемогти Росію, незалежно від обсягів наданої зброї.

