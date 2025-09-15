Головна Світ Соціум
Американці почали масово втрачати роботу через висловлювання про смерть Чарлі Кірка

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Американці почали масово втрачати роботу через висловлювання про смерть Чарлі Кірка
Чарлі Кірк став причиною низки звільнень у США
Глава Пентагону Піт Гегсет наказав ідентифікувати всіх військовослужбовців та співробітників оборонного відомства, які «висміювали чи виправдовували» злочин

Американці почали масово втрачати роботу через висловлювання про вбивство активіста та політика Чарлі Кірка. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дані розслідування, пише «Главком».

Адміністрація президента Дональда Трампа вже звільнила чи притягнула до дисциплінарної відповідальності вчителів, пожежників, журналістів, співробітника секретної служби, військовослужбовців, спеціаліста біржі Nasdaq та члена команди Національної футбольної ліги. Причиною стали їх висловлювання в соціальних мережах, які «вихваляють, раціоналізують або виправдовують» вбивство.

Крім того, глава Пентагону Піт Гегсет наказав ідентифікувати всіх військовослужбовців та співробітників оборонного відомства, які «висміювали чи виправдовували» злочин. За даними NBC News, кількох військовослужбовців уже відсторонено від служби, а десятки цивільних співробітників Міністерства оборони перебувають під розслідуванням.

Зазначається, що масштабні перевірки проводяться на всіх рівнях – від силових структур до приватного сектору.

Нагадаємо, Тайлер Робінсон, якого підозрюють у вбивстві американського активіста Чарлі Кірка, перебуває під «особливим наглядом» у в’язниці округу Юта. 

Нагадаємо, у 31-річного Кірка стріляли у середу під час його виступу в університеті у місті Орем (штат Юта). Він помер у лікарні від отриманого поранення. Раніше було затримано і після допиту звільнено двох людей, які підозрювалися у вбивстві. За версією слідства, підозрюваний стріляв з даху будівлі, розташованої поряд із місцем виступу Кірка.

До слова, президент США Дональд Трамп оголосив про намір посмертно відзначити Чарлі Кірка президентською медаллю Свободи. 

Пізніше стало відомо, що секретна служба США, яка відповідає за охорону перших осіб держави, ухвалила рішення посилити заходи безпеки під час подій за участю президента Дональда Трампа через вбивство у штаті Юта активіста консервативних поглядів Чарлі Кірка. 

Як повідомлялося, 31-річний Чарлі Кірк був одним із найвпливовіших голосів правого руху MAGA. Він мав мільйони підписників у соцмережах і є автором бестселера «Доктрина MAGA». Активіст був відомий своєю різкою критикою України та американської допомоги Києву. 

