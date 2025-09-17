Прокурори вимагають смертної кари для підозрюваного у вбивстві активіста Чарлі Кірка

Робінсон з'явився у суді через відеозв'язок з в'язниці, де йому повідомили про можливу смертну кару

Прокурори штату Юта оголосили, що вимагатимуть смертної кари для Тайлера Робінсона, обвинуваченого у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка, та оприлюднили нові подробиці справи, зокрема текстові повідомлення, в яких він нібито зізнався у скоєному. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

22-річний Робінсон, який, за словами прокурорів, у повідомленні своєму сусідові по кімнаті сказав: «З мене досить його ненависті», нібито зізнався у вбивстві, пояснюючи свої дії гнівом і ненавистю до Кірка.

Стрільба сталася минулого тижня на кампусі Університету долини Юти в Оремі, коли Робінсон, ймовірно, здійснив постріл з гвинтівки з даху будівлі, в результаті чого Кірк отримав смертельне поранення.

Прокурори висунули Робінсону звинувачення за сімома пунктами, включаючи вбивство за обтяжуючих обставин, перешкоджання правосуддю і втручання у справу свідків, адже він, за їхніми словами, попросив сусіда видалити компрометуючі повідомлення.

Робінсон з'явився у суді через відеозв'язок з в'язниці, де йому повідомили про можливу смертну кару. Він не висловлював емоцій, але, за інформацією прокурорів, у текстових повідомленнях після вбивства Робінсон висловлював шкоду за те, що залишив зброю в кущах, та висловлював побоювання, що не приніс гвинтівку, що належала його дідусеві.

Протягом понад 30 годин після вбивства, Робінсон не здавався поліції, але пізніше здався. ДНК на спусковому гачку зброї було пов'язане з ним.

До слова, Тайлер Робінсон, якого підозрюють у вбивстві американського активіста Чарлі Кірка, перебуває під «особливим наглядом» у в’язниці округу Юта.

Нагадаємо, у 31-річного Кірка стріляли у середу під час його виступу в університеті у місті Орем (штат Юта). Він помер у лікарні від отриманого поранення. Раніше було затримано і після допиту звільнено двох людей, які підозрювалися у вбивстві. За версією слідства, підозрюваний стріляв з даху будівлі, розташованої поряд із місцем виступу Кірка.

Як повідомлялося, 31-річний Чарлі Кірк був одним із найвпливовіших голосів правого руху MAGA. Він мав мільйони підписників у соцмережах і є автором бестселера «Доктрина MAGA».

Активіст був відомий своєю різкою критикою України та американської допомоги Києву. Він вважав війну «нескінченною» і заявляв, що Україна не зможе перемогти Росію, незалежно від обсягів наданої зброї.