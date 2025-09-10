Головна Світ Політика
search button user button menu button

У США невідомий стріляв у політичного активіста Чарлі Кірка (оновлено)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У США невідомий стріляв у політичного активіста Чарлі Кірка (оновлено)
Чарлі Кірк отримав важкі поранення в шию
фото з відкритих джерел

Трамп закликав молитися за Кірка, назвавши «чудовою людиною від голови до п'ят»

Сьогодні, 10 вересня, в університеті Юти був поранений консервативний політичний активіст Чарлі Кірк. Інцидент стався під час його виступу, який проходив у рамках національного турне кампусами США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Як відомо, близько 13:20 за місцевим часом пролунав один постріл. За даними представника університету, постріл був зроблений з даху сусідньої будівлі, приблизно за 183 метри від місця події.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Кірка було поранено в шию, його госпіталізували. Підозрюваного у стрілянині вже затримали. На інцидент відреагували віцепридент та президент США: Джей Ді Венс назвав Кірка «по-справжньому гарною людиною», а Дональд Трамп закликав молитися за нього, назвавши «чудовою людиною від голови до п'ят». Вони закликали молитися за Кірка.

Директор ФБР Каш Патель також прокоментував напад на Кірка: «Ми уважно відстежуємо повідомлення про трагічну стрілянину за участю Чарлі Кірка в Університеті долини Юта. Наші думки з Чарлі, його близькими та всіма, кого це торкнулося. Агенти швидко прибудуть на місце події, і ФБР повністю підтримує реагування і розслідування, що триває».

У США невідомий стріляв у політичного активіста Чарлі Кірка (оновлено) фото 1

Оновлення 23:15

Fox News пише, що замах на Чарлі Кірка попередньо вчинив член Демократичної партії у штаті Юта Майкл Маллінсон. Але пізніше NYT із посиланням на поліцію написав, що чоловік, затриманий після стрілянини, насправді не є стрільцем.

Також американський журналіст Глен Бек спростовує інформацію про смерть і пише, що стан Чарлі Кірка вдалося стабілізувати. Associated Press пише, що стан активіста критичний.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп вимагає смертної кари для Декарлоса Брауна, який підозрюється у жорстокому вбивстві біженки з України Ірини Заруцької. Про це він написав у соцмережі Truth Social, інформує «Главком».

Нагадаємо, у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, внаслідок нападу в поїзді загинула 23-річна Ірина Заруцька, яка була біженкою з України. Інцидент стався 22 серпня, підозрюваного у вбивстві затримано.

«Тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру і безпеки, повинна бути піддана «швидкому» (без сумніву!) судовому розгляду і засуджена лише до смертної кари», – йдеться у дописі.

До слова, президент США Дональд Трамп у відеозверненні, опублікованому на YouTube-каналі Білого дому, висловився щодо вбивства 23-річної української біженки Ірини Заруцької. У своїй промові він звинуватив політику демократів у зростанні злочинності.

Як повідомлялося, Департамент юстиції США висунув федеральні звинувачення проти Декарлоса Брауна, якого підозрюють у вбивстві української біженки Ірини Заруцької в поїзді в Шарлотті. Прокурори вимагатимуть найвищої міри покарання – смертної кари.

Теги: Дональд Трамп напад Джей Ді Венс США стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: Україна та Росія вже досить близькі до угоди. Тепер Україна має погодитись
Трамп обговорював з Путіним обмін українськими територіями
16 серпня, 06:18
Путін і Трамп зустрічалися у 2019 році
Трамп оцінив, наскільки ймовірним є провал зустрічі з Путіним
14 серпня, 18:26
Путін після переговорів із Трампом зробив заяву про мир в Україні
Путін після переговорів із Трампом зробив заяву про мир в Україні
16 серпня, 02:07
Зеленський зустрінеться з президентом США
Оприлюднено розклад переговорів Трампа із Зеленським та європейськими лідерами
18 серпня, 07:32
Путін зробив заяву про зустріч з Путіним
Путін після саміту на Алясці заявив про покращення відносин зі США
22 серпня, 22:30
Стрілок слухав російську музику
Що відомо про чоловіка, який влаштував стрілянину у школі у США
28 серпня, 02:32
США відновлюють газове буріння
Мексиканська затока та Аляска у пріорітеті: США відновлюють продаж ліцензій на видобуток нафти
26 серпня, 16:24
Зараз у Китаї проглядається феномен «фіксації» на Сполучених Штатах
Китаєзнавець розповів, що може змінити позицію Пекіну щодо війни в Україні
31 серпня, 17:13
Джей Ді Венс також зазначив, що Україна у свою чергу домагається гарантій безпеки
Венс назвав площу України, яку планує захопити Росія
Сьогодні, 14:11

Політика

Грем заявив, що після атаки на Польщу Конгрес готовий підтримати санкції проти Росії
Грем заявив, що після атаки на Польщу Конгрес готовий підтримати санкції проти Росії
У США стріляли у відомого політичного активіста Чарлі Кірка
У США стріляли у відомого політичного активіста Чарлі Кірка
Швеція терміново направила до Польщі додаткові літаки та засоби ППО
Швеція терміново направила до Польщі додаткові літаки та засоби ППО
Келлог їхав до Польщі під час російської атаки – CNN
Келлог їхав до Польщі під час російської атаки – CNN
Сікорський різко відреагував на заяви Орбана про вторгнення дронів РФ до Польщі
Сікорський різко відреагував на заяви Орбана про вторгнення дронів РФ до Польщі
Атака на Польщу: Зеленський назвав причини нахабної поведінки РФ
Атака на Польщу: Зеленський назвав причини нахабної поведінки РФ

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Вчора, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua