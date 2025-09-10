У США невідомий стріляв у політичного активіста Чарлі Кірка (оновлено)

Трамп закликав молитися за Кірка, назвавши «чудовою людиною від голови до п'ят»

Сьогодні, 10 вересня, в університеті Юти був поранений консервативний політичний активіст Чарлі Кірк. Інцидент стався під час його виступу, який проходив у рамках національного турне кампусами США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Як відомо, близько 13:20 за місцевим часом пролунав один постріл. За даними представника університету, постріл був зроблений з даху сусідньої будівлі, приблизно за 183 метри від місця події.

Кірка було поранено в шию, його госпіталізували. Підозрюваного у стрілянині вже затримали. На інцидент відреагували віцепридент та президент США: Джей Ді Венс назвав Кірка «по-справжньому гарною людиною», а Дональд Трамп закликав молитися за нього, назвавши «чудовою людиною від голови до п'ят». Вони закликали молитися за Кірка.

Директор ФБР Каш Патель також прокоментував напад на Кірка: «Ми уважно відстежуємо повідомлення про трагічну стрілянину за участю Чарлі Кірка в Університеті долини Юта. Наші думки з Чарлі, його близькими та всіма, кого це торкнулося. Агенти швидко прибудуть на місце події, і ФБР повністю підтримує реагування і розслідування, що триває».

Оновлення 23:15

Fox News пише, що замах на Чарлі Кірка попередньо вчинив член Демократичної партії у штаті Юта Майкл Маллінсон. Але пізніше NYT із посиланням на поліцію написав, що чоловік, затриманий після стрілянини, насправді не є стрільцем.

Також американський журналіст Глен Бек спростовує інформацію про смерть і пише, що стан Чарлі Кірка вдалося стабілізувати. Associated Press пише, що стан активіста критичний.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп вимагає смертної кари для Декарлоса Брауна, який підозрюється у жорстокому вбивстві біженки з України Ірини Заруцької. Про це він написав у соцмережі Truth Social, інформує «Главком».

Нагадаємо, у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, внаслідок нападу в поїзді загинула 23-річна Ірина Заруцька, яка була біженкою з України. Інцидент стався 22 серпня, підозрюваного у вбивстві затримано.

«Тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру і безпеки, повинна бути піддана «швидкому» (без сумніву!) судовому розгляду і засуджена лише до смертної кари», – йдеться у дописі.

До слова, президент США Дональд Трамп у відеозверненні, опублікованому на YouTube-каналі Білого дому, висловився щодо вбивства 23-річної української біженки Ірини Заруцької. У своїй промові він звинуватив політику демократів у зростанні злочинності.

Як повідомлялося, Департамент юстиції США висунув федеральні звинувачення проти Декарлоса Брауна, якого підозрюють у вбивстві української біженки Ірини Заруцької в поїзді в Шарлотті. Прокурори вимагатимуть найвищої міри покарання – смертної кари.