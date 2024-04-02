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Святкування перемоги на виборах закінчилося для турецького політика трагедією (відео)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Святкування перемоги на виборах закінчилося для турецького політика трагедією (відео)
Внаслідок обвалення балкона постраждали вісім людей
фото з відкритих джерел

Мехмета Палаза госпіталізували до міської лікарні у Памуккалі, де він невдовзі помер 

У Туреччині заступник голови відділення опозиційної Республіканської народної партії Мехмет Палаз загинув внаслідок обвалення балкона під час святкування перемоги на виборах. Він помер у лікарні від отриманих травм, пише Genccivril Gazetesi.

Напередодні стало відомо про перемогу члена Республіканської народної партії Кадіра Татіка на виборах у Таваському окрузі. Його прихильники святкували перемогу на вулиці перед будинком партії.

Частина людей піднялася на другий поверх будівлі, де один із балконів не витримав їхньої ваги та обвалився. В результаті постраждали вісім людей, троє з них були у тяжкому стані.

Під час обвалення балкона Мехмет Палаз отримав удар по голові. Його госпіталізували до міської лікарні у Памуккалі, де він помер 1 квітня.

Нагадаємо, у Туреччині опозиційна партія вперше за 20 років перемогла на виборах. 31 березня Народно-республіканська партія Туреччини вперше обійшла правлячу партію президента Ердогана. Хоча багато аналітиків та політологів припускали, що це може статись, ніхто не очікував, що політичний ляпас чинній владі від пересічних громадян буде настільки голосним. І це відбулось лише через 9 місяців після того, як Ердоган отримав більшість під час останніх президентських перегонів у Туреччині. 

Згідно із останніми результатами підрахунку бюлетенів (станом на 8.00 ранку опрацьовано 99% голосів виборців), за явки в 78,5% опозиційна Республіканська народна партія (CHP) набрала 37,7% голосів. Це найстаріша партія, що діє в Туреччині, вона дотримується кемалістського, лівоцентристського курсу.

Читайте також: Партія Ердогана програє опозиції на місцевих виборах у Туреччині
Теги: Туреччина партії політика смерть

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