Ердоган пояснив, чому він переможе на виборах

Ердоган висловив упевненість у тому, що опозиція хоче вигнати з місць тимчасового розміщення потерпілих із зони землетрусів

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив упевненість у рекордній підтримці його кандидатури на виборах 28 травня і закликав громадян Туреччини не довіряти політикам, які виступають із діаметрально протилежними заявами. У публікації турецького лідера, розміщеній у Telegram напередодні другого туру президентських виборів, він звернувся до виборців, які прийдуть у неділю на виборчі дільниці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Прошу щиро відповісти на такі запитання: Чи можна довіряти тим, хто перед виборами обіцяє громадянам безплатне житло, і водночас намагається вигнати з місць тимчасового розміщення потерпілих із зони землетрусів? Чи користь народу принесуть ті, хто не зробив нічого корисного для країни в період роботи в держструктурах, а також протягом усієї політичної кар'єри?», – написав Ердоган.

Президент Туреччини зазначив, що не можна довіряти і тим, хто заявляє про готовність звільнити з місць ув'язнення організаторів незаконних акцій. «Чи можна розраховувати, що такі особи боротимуться з терористичною організацією? Про наявність якоїсь моралі та етики можна говорити щодо тих, хто в політичній боротьбі вдається до шантажу, погроз та тиску?», – зазначив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ердоган привернув увагу до розкрадання сил у парламенті 28-го скликання. «До парламенту нового скликання за підсумками голосування 14 травня пройшли 323 кандидати від «Союзу народу», що є відображенням волі турецького народу. Водночас кандидат від «Союзу народу» заручився підтримкою 49,5 % виборців або понад 27 млн. громадян. З Божою волею, завдяки волі та підтримці народу в ході майбутнього другого туру голосування, ми також наберемо рекордну кількість голосів», – йдеться у публікації турецького лідера.

Нагадаємо, перед початком другого туру виборів Реджеп Ердоган заявив, що Туреччина має позитивні відносини з Росією і санкції проти неї запроваджувати не збирається. Він також вважає, що Туреччина і Росія потрібні одна одній.

Реджеп Ердоган заявив, що з Росією у його країни «особливі» стосунки, що все ще розвиваються. Також політик поскаржився на Захід через тиск щодо санкцій проти Росії, які Туреччина все ще відмовляється вводити.