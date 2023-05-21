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Вибори президента Туреччини: букмекери назвали фаворита другого туру

Христина Жиренко
glavcom.ua
Вибори президента Туреччини: букмекери назвали фаворита другого туру
У разі відсутності відчутних несподіванок, саме Ердоган і має залишитися президентом Туреччини
фото: CNN

У Кемаля Киличдароглу майже відсутні шанси стати новим президентом Туреччини

Вже наступного тижня, 28 травня, має відбутися другий тур президентських виборів у Туреччині. Не оминули своєю увагою цю подію і букмекери, які проаналізували шанси обох кандидатів на перемогу.

За інформацією «Главкома», аналітики ресурсу smarkets.com беззаперечним фаворитом другого туру президентських виборів у Туреччині називають чинного очільника країни Реджепа Тайїпа Ердогана. Коефіцієнт на його перемогу становить 1.14.

Імовірність ж успіху опозиційного кандидата Кемаля Киличдароглу оцінюють захмарним коефіцієнтом 7.00. Це говорить про те, що шанси на його перемогу є суто теоретичними.

Отже, у разі відсутності відчутних несподіванок, саме Ердоган і має залишитися президентом Туреччини.

Нагадаємо, 28 травня у Туреччині обиратимуть президента у другому турі. У першому, за результатами підрахунку голосів, чинний президент Реджеп Ердоган здобув 49,5% голосів. А його головний суперник, спільний кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу, отримав трохи менш як 45%. 

Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган вибори букмекери

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