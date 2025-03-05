Угода про надра буде підписана. Білий дім повідомив, що тривають переговори

Щодо призупинення американської допомоги Україні речниця Білого дому сказала, що це «пауза для оцінки»

Сполучені Штати Америки та України продовжують вести переговори щодо підписання угоди про корисні копалини. Як інформує «Главком», про це на брифінгу 5 березня розповіла речниця Білого дому Керолайн Левітт.

За її словами, Вашингтон і Київ ведуть нині перемовини про те, щоб підписати угоду про надра.

На запитання журналістів про те, коли можна очікувати підписання президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським угоди про корисні копалини, Левітт сказала, що ці розмови відбуваються, поки триває брифінг.

За її словами, радник з національної безпеки Майкл Волц «дуже важко працює над цим». «Мені здається, що він йшов до Овального кабінету, щоб повідомити президенту останні новини про те, на якому це етапі», – додала вона.

Прессекретарка адміністрації додала, що президент Трамп «налаштований на мирну угоду» і «хоче, щоб ця війна закінчилася».

Щодо призупинення американської допомоги Україні вона сказала, що це «пауза для оцінки»

А лист Зеленського до Трампа, про який глава Білого дому повідомив напередодні під час звернення до Конгресу, речниця назвала «позитивним знаком у правильному напрямку».

Раніше агенство Reuters повідомляло, що Сполучені Штати та Україна все ж підпишуть угоду про корисні копалини.

Згодом Білий дім спростував інформацію про те, що Сполучені Штати Америки та Україна ведуть переговори щодо угоди про корисні копалини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис старшої кореспондентки Білого дому Джекі Генріхіз.

У соціальній мережі Х Генріхіз опублікувала допис, в якому зазначила, що зрушень щодо угоди про корисні копалини немає.

Нагадаємо, Україна готова підписати угоду про корисні копалини зі Сполученими Штатами, щоб почати роботу на прагматичній основі. Глава українського уряду розповів, що разом з адміністрацією Трампа сторони підготували текст попередньої угоди, яка передбачає домовленість про наступну роботу над конкретною міжнародною угодою щодо створення інвестиційного фонду.

Тим часом президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Як зазначив президент, Україна готова працювати швидко, щоб закінчити війну. За його словами, першими етапами може стати звільнення полонених та негайне перемир’я в небі та морі.

Що стосується угоди про мінерали та безпеку, за словами очільника нашої держави, Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий відновити переговори з українським лідером Володимиром Зеленським щодо природних ресурсів, але це можливо лише за умови зміни позиції Києва.

Своєю чергою президент України заявив після безпекового саміту в Лондоні, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить.

До слова, президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.