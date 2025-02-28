США погодили призначення нового посла Росії у Вашингтоні: що про нього відомо

27 лютого Дарчієв брав участь у російсько-американській зустрічі у Стамбулі, яка, як стверджували, була присвячена роботі посольств

Новий посол РФ останні чотири роки обіймав посаду директора департаменту Північної Америки МЗС РФ

Під час російсько-американських переговорів у Стамбулі 27 лютого Вашингтон передав офіційну ноту зі згодою на призначення послом РФ у США директора департаменту Північної Америки МЗС РФ Олександра Дарчієва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

«Його від'їзд до місця служби в місто Вашингтон очікується найближчим часом», – додали в МЗС РФ.

Дарчієв почав працювати в МЗС 1992 року. До середини 1990-х років він став начальником відділу департаменту Північної Америки МЗС, у 2003 – заступником директора департаменту. Із 2005 до 2010 року він також був радником-посланником посольства Росії у США, із 2014 до 2021 року – послом Росії в Канаді.

27 лютого Дарчієв брав участь у російсько-американській зустрічі у Стамбулі, яка, як стверджували, була присвячена роботі посольств. За її підсумками Росія запропонувала США відновити пряме авіасполучення.

Надзвичайний і повноважний посол РФ у США Анатолій Антонов завершив роботу в жовтні 2024 року. Він очолював російське посольство у США із серпня 2017 року.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що під час зустрічі з американськими дипломатами у Стамбулі російська сторона запропонувала відновити пряме авіасполучення й попросила повернути нерухомість у США.

Зазначають, що дискусії відбулись у «змістовному й діловому ключі». Зокрема, як стверджують у російському МЗС, сторони узгодили відновлення «безперешкодного фінансування» дипломатичних місій і створення «належних умов» для роботи дипломатів.

Як відомо, перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася 18 лютого.

Росія відправила на переговори до Саудівської Аравії очільника МЗС Сергія Лаврова та помічника російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова. З боку США у переговорах брали участь держсекретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волз і спеціальний посланник Стів Віткофф.

Американська та російська делегації узгодили чотири пункти за підсумками перших переговорів щодо війни в Україні та двосторонніх відносин Вашингтона й Москви.

Тим часом президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

До слова, Росія використала перший раунд переговорів зі США в Ер-Ріяді щодо припинення війни в Україні, щоб вимагати виведення сил НАТО зі східного флангу альянсу.