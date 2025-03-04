Трамп оголосить про підписання угоди щодо рідкоземів під час виступу в Конгресі – Reuters

За даними агентства, США та Україна готуються підписати угоду щодо корисних копалин вже сьогодні

Сполучені Штати та Україна все ж підпишуть угоду про корисні копалини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначає агентство, президент Дональд Трамп сказав своїм радникам, що хоче оголосити про угоду у своєму зверненні до Конгресу. Водночас документ ще не підписаний.

Раніше Трамп дав зрозуміти, що його адміністрація залишається відкритою для підписання угоди, заявивши журналістам, що Україна «повинна бути більш вдячною».

Нагадаємо, Україна готова підписати угоду про корисні копалини зі Сполученими Штатами, щоб почати роботу на прагматичній основі. Глава українського уряду розповів, що разом з адміністрацією Трампа сторони підготували текст попередньої угоди, яка передбачає домовленість про наступну роботу над конкретною міжнародною угодою щодо створення інвестиційного фонду.

Тим часом президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Як зазначив президент, Україна готова працювати швидко, щоб закінчити війну. За його словами, першими етапами може стати звільнення полонених та негайне перемир’я в небі та морі.

Що стосується угоди про мінерали та безпеку, за словами очільника нашої держави, Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий відновити переговори з українським лідером Володимиром Зеленським щодо природних ресурсів, але це можливо лише за умови зміни позиції Києва.

Своєю чергою президент України заявив після безпекового саміту в Лондоні, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить.

До слова, президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.