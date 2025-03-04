Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп оголосить про підписання угоди щодо рідкоземів під час виступу в Конгресі – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп оголосить про підписання угоди щодо рідкоземів під час виступу в Конгресі – Reuters
Дональд Трамп готовий відновити переговори з Володимиром Зеленським
фото з відкритих джерел

За даними агентства, США та Україна готуються підписати угоду щодо корисних копалин вже сьогодні

Сполучені Штати та Україна все ж підпишуть угоду про корисні копалини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначає агентство, президент Дональд Трамп сказав своїм радникам, що хоче оголосити про угоду у своєму зверненні до Конгресу. Водночас документ ще не підписаний.

Раніше Трамп дав зрозуміти, що його адміністрація залишається відкритою для підписання угоди, заявивши журналістам, що Україна «повинна бути більш вдячною».

Нагадаємо, Україна готова підписати угоду про корисні копалини зі Сполученими Штатами, щоб почати роботу на прагматичній основі. Глава українського уряду розповів, що разом з адміністрацією Трампа сторони підготували текст попередньої угоди, яка передбачає домовленість про наступну роботу над конкретною міжнародною угодою щодо створення інвестиційного фонду.

Тим часом президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Як зазначив президент, Україна готова працювати швидко, щоб закінчити війну. За його словами, першими етапами може стати звільнення полонених та негайне перемир’я в небі та морі.

Що стосується угоди про мінерали та безпеку, за словами очільника нашої держави, Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий відновити переговори з українським лідером Володимиром Зеленським щодо природних ресурсів, але це можливо лише за умови зміни позиції Києва. 

Своєю чергою президент України заявив після безпекового саміту в Лондоні, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить.

До слова, президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп Володимир Зеленський президент корисні копалини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: Я не буду надавати гарантії безпеки, нехай Європа робить це
Трамп: Я не даватиму Україні «занадто багато» гарантій безпеки
26 лютого, 19:47
Речник Кремля Дмитро Пєсков не зміг підтвердити чи спростувати інформацію про розмову Путіна з президентом США
Кремль відреагував на заяву Трампа про розмову з Путіним
9 лютого, 15:49
Антиурядові протести сербської молоді проти правлячого режиму Александара Вучича
«Початок нового етапу». Чи повалять сербські студенти Вучича?
18 лютого, 11:15
Трамп каже, що Росія – найбільша країна за площею у світі, і там є цінні речі, які могли би використовувати США
Трамп зацікавився російськими рідкісноземельними ресурсами
25 лютого, 00:56
Вашингтон запропонував нову резолюцію і зажадав від Києва відкликати свій варіант
США вимагають від України відкликати резолюцію ООН із засудженням Росії – WP
22 лютого, 17:52
Зеленський про угоду зі США щодо корисних копалин: Це не дає 100% гарантій
Зеленський про угоду зі США щодо корисних копалин: Це не дає 100% гарантій
23 лютого, 17:16
Військовий зауважив, що їжу та воду вони отримували дронами
Військовий, який 68 днів бився в оточенні, отримав звання Героя України
26 лютого, 21:25
Після скандалу у Білому домі люди вийшли підтримати Зеленського та Україну
Жителі Нью-Йорка вийшли на Таймс-Сквер на підтримку України (фото, відео)
2 березня, 00:18
Головну роль у фільмі «Анора» виконала американська акторка Майкі Медісон
Фільм «Анора». Усе, що відомо про головного тріумфатора Оскара
Вчора, 08:57

Політика

У Німеччині майбутня коаліція погодила багатомільярдний оборонний пакет
У Німеччині майбутня коаліція погодила багатомільярдний оборонний пакет
Трамп оголосить про підписання угоди щодо рідкоземів під час виступу в Конгресі – Reuters
Трамп оголосить про підписання угоди щодо рідкоземів під час виступу в Конгресі – Reuters
Ірландія надасть Україні новий пакет допомоги на сотню мільйонів
Ірландія надасть Україні новий пакет допомоги на сотню мільйонів
Відставний генерал: США пошкодують, якщо не допомагатимуть Україні
Відставний генерал: США пошкодують, якщо не допомагатимуть Україні
Джонсон назвав зупинку постачання військової допомоги Україні «тимчасовою»
Джонсон назвав зупинку постачання військової допомоги Україні «тимчасовою»
Призупинення допомоги Україні. Чотири премʼєр-міністри звернулися до Трампа з пропозицією
Призупинення допомоги Україні. Чотири премʼєр-міністри звернулися до Трампа з пропозицією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 березня 2025
24K
Атака на полігон на Дніпропетровщині. Військові розповіли про події перед ударом
16K
Індія будує газопровід-гігант, який вплине на весь ринок
15K
Столичні обмінники дивують курсом: скільки коштує євро та долар
15K
Що вирішить Дракон? Як Китай реагує на зближення Путіна і Трампа: перші сигнали

Новини

Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
Сьогодні, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
Вчора, 12:09
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 березня, 00:01
1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 березня, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua