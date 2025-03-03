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Зеленський готовий ще раз зустрітися з Трампом, але є нюанс – Bloomberg

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський готовий ще раз зустрітися з Трампом, але є нюанс – Bloomberg
Президент додав, що угода з США щодо видобутку корисних копалин уже готова і може бути підписана міністрами
фото: president.gov.ua

Я готовий до будь-якого формату конструктивних відносин зі США – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив після безпекового саміту в Лондоні, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Глава держави переконаний, що ця зустріч має бути «серйозною», для розв'язання реальних проблем.

«Ми гідні рівноправного діалогу. Якщо президент США запросить мене на конструктивний діалог, щоб розв'язати реальні проблеми, для обговорення серйозних питань та реальних, рішучих дій і відповідей – я приїду», – сказав Зеленський.

Президент додав, що угода з США щодо видобутку корисних копалин уже готова і може бути підписана міністрами. Він зазначив, що Україна не відмовляється від цієї пропозиції, попри обставини, і готова укласти угоду. Я«готовий до будь-якого формату конструктивних відносин зі США», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що відносини з президентом США Дональдом Трампом, які погіршилися після сутички у Білому домі, можна врятувати

Під час прес-конференції після саміту з лідерами Європи в Лондоні, Зеленський вважає, що США не припинять допомогу Україні. Він пояснив, що Штати, як лідери цивілізованого світу, не підтримують диктаторів, таких як Путін. Український лідер зазначив, що переговори необхідно продовжити за закритими дверима.

Однак, під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського 28 лютого розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту.

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Теги: Володимир Зеленський Україна президент Дональд Трамп

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