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«Зрушень немає»: Білий дім заперечив інформацію про підписання угоди щодо надр

Іванна Гончар
glavcom.ua
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«Зрушень немає»: Білий дім заперечив інформацію про підписання угоди щодо надр
Зустріч Зеленського, Трампа і Венса у Білому домі 28 лютого
фото: Reuters

Раніше агенство Reuters повідомляло, що Сполучені Штати та Україна все ж підпишуть угоду про корисні копалини

Білий дім спростував інформацію про те, що Сполучені Штати Америки та Україна ведуть переговори щодо угоди про корисні копалини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис старшої кореспондентки Білого дому Джекі Генріхіз.

У соціальній мережі Х Генріхіз опублікувала допис, в якому зазначила, що зрушень щодо угоди про корисні копалини немає.

«Джерела в Білому домі кажуть, що цей звіт Reuters не відповідає дійсності – наразі жодного руху у цьому напрямку немає,» – написала вона.

Агенство Reuters повідомляло, що Сполучені Штати та Україна все ж підпишуть угоду про корисні копалини.

У повідомленні йшлося, що президент Дональд Трамп сказав своїм радникам, що хоче оголосити про угоду у своєму зверненні до Конгресу. Водночас документ ще не підписаний.

Раніше Трамп дав зрозуміти, що його адміністрація залишається відкритою для підписання угоди, заявивши журналістам, що Україна «повинна бути більш вдячною».

Нагадаємо, Україна готова підписати угоду про корисні копалини зі Сполученими Штатами, щоб почати роботу на прагматичній основі. Глава українського уряду розповів, що разом з адміністрацією Трампа сторони підготували текст попередньої угоди, яка передбачає домовленість про наступну роботу над конкретною міжнародною угодою щодо створення інвестиційного фонду.

Тим часом президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Як зазначив президент, Україна готова працювати швидко, щоб закінчити війну. За його словами, першими етапами може стати звільнення полонених та негайне перемир’я в небі та морі.

Що стосується угоди про мінерали та безпеку, за словами очільника нашої держави, Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий відновити переговори з українським лідером Володимиром Зеленським щодо природних ресурсів, але це можливо лише за умови зміни позиції Києва. 

Своєю чергою президент України заявив після безпекового саміту в Лондоні, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить.

До слова, президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

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Теги: США Україна корисні копалини переговори

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